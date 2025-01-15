袁弓夷盼港人撐香港議會 「主權在民齊滅共 」 【新唐人北京時間2025年01月15日訊】上週末（1月12日），香港實業家袁弓夷在洛杉磯與流亡港人，探討「香港議會」的宣言與前景，希望齊心為香港的未來出路盡一份心力。 1月12日（週日），「香港議會」（Hong Kong Parliament）籌委會發起人袁弓夷，在洛杉磯探討議會前景與《自由香港宣言》。 香港議會籌委會發起人袁弓夷：「自從中共通過國安法之後，整個香港基本上和中國的城市已經沒有什麼分別了。我們離開香港，在海外組織一個香港議會，用議會的程式，大家來得到共識，然後團結地來做事。和外國政府打交道也好，和任何人打交道都是，有一個合法的名份。」 袁弓夷表示，《自由香港宣言》參照《美國獨立宣言》和《法國人權宣言》，保障香港的法治、自由和人權。 袁弓夷：「有兩條（綱領）最與別人不同。第一，香港的主權屬於香港人。第二，不可以有共產黨。不可以有解放軍，黨員麻煩你退黨。我們就是滅共的，就是說有共產黨在這裡，全世界都不安全，你看看病毒就知道了，所以一定要消滅。我們要自己訂一個憲章，然後憲章之後再做一個公投，通過這個憲章，以後按照憲章辦事。可以成立部門，成立法庭。我們一路會這樣按照形勢而做，我看共產黨最多剩下兩年左右。」 他指出，香港面臨經濟下滑和外資撤離影響，無論貧富，都在為港版國安法付出代價。 袁弓夷：「酒店、寫字樓、商場，全部的價錢不見了一半，還要跌，還要跌多一半，所以個個都近乎破產，這個就是代價。以為支持共產黨賺錢，現在絕望，沒得談。」 袁弓夷近期也造訪了台灣、溫哥華和倫敦等地，呼籲海外港人支持「香港議會」。 海外港人易碎君：「我會認為現在香港人的處境是破釜沉舟。無論是政治上的自由，生活上的自由，還是經濟條件上都好，香港年輕人的處境只會越來越差。」 袁弓夷：「困難當然有，共產黨恐嚇我們，我們很多人害怕到不敢參選，不敢投票。但是這個要自己克服的，今時今日共產黨，經濟又倒，在國際上外交又倒。大家要清醒，不要被它嚇到。」 他希望透過「香港議會」凝聚離散港人，為香港的未來尋找出路。 新唐人電視台記者郭約希、林永峰洛杉磯採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/15/a103948286.html