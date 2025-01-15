埼玉精英讚神韻之美 期待傳統永世長傳

【新唐人北京時間2025年01月15日訊】暌違一年，日本關東地區再次迎來了神韻。1月14日，美國神韻環球藝術團在埼玉縣大宮索尼克城進行了日本關東地區的首場演出，眾多埼玉精英慕名而來，他們沉浸在演出帶來的藝術盛宴之中，期待中國傳統文化能夠得以傳承。 前大型集團企業高管木村真也：「這是我第一次觀賞（神韻演出），我陶醉在其中。演員的超群技藝令人驚歎，（演出）內容趣味橫生，我非常喜歡，今天好高興。」 食品公司社長大塚直：「（演出）讓我學到了很多。舞蹈尤為出色、令人驚歎。神韻藝術團擁有不同領域的才華橫溢的藝術家，他們一定是每天都在刻苦訓練吧。」 醫療大學部門主管川下康德：「今天來看演出是作為一種禮物給自己的獎勵，妻子也非常高興，（演出）真的非常精彩，感謝（神韻）。（舞姿）具有中國傳統風格，腳部動感十足，身著傳統服飾的舞蹈還是第一次看到，非常感動。」 演出活力四射，給觀眾帶來了更多動力。 川下康德：「看了演出，我從內心湧現出一種動力：一直保持對生活的熱情，明天開始我要更加努力。」 大塚直：「我曾去過（中國）西部旅行，看過當地各種民族的舞蹈，覺得非常棒。今天讓我聯想起了當時的記憶。（演奏中）中國古琴與各種樂器相互配合的部分令我非常感興趣，悅耳動聽。」 木村真也：「動感天幕的高超技術讓我感到驚訝。（交響樂團的）現場伴奏，那種身臨其境的感受、音色與震撼力果然不同凡響。」 川下康德：「如此超群的演奏水平，令人敬佩。那種充滿中國風格的音樂，我從心底感到興奮與激動。」 前大型集團企業高管木村真感佩神韻不畏中共打壓堅持弘揚中國傳統文化的精神，並期待神韻能夠在中國上演。 木村真也：「傳承古老的、優秀的傳統非常重要。特別是歷史悠久的中國，更應如此。」 大塚直：「曾經我不了解（中國傳統文化）。中國五千年歷史與日本歷史完全不同，我意識到自己還有很多不了解的地方。」 木村真也：「目前神韻無法登陸中共統治下的中國，這是非常遺憾的。正因為此，神韻以紐約為據點活躍在世界上，並得到了全世界的支持，這是非常了不起的。我期待將來在某個時期，神韻能在中國順利演出。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息） 新唐人電視台日本記者站埼玉縣採訪報導