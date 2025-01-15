「PulsePick」媒體日 正式啓動短劇平台 【新唐人北京時間2025年01月15日訊】週二，韓國製作和發行公司，宣布短劇平台正式啟動。 當天活動中，《代碼B:湯飯店特工》，《單身男女》，《那傢伙又回來了》，《離婚戰爭》等短劇的導演和主演們來到現場。 PulsePick短劇平台上，可以看到各種類型的短視頻內容。 《代碼B:湯飯店特工》由韓國搞笑女藝人金敏京首次擔任主演，她表示，團隊成員都很友好，感覺像是一次開心的旅行，流下了美好的回憶。 搞笑藝人金敏京：「最難的是，搞笑的時候動作會誇張一點，但是電視劇就不一樣了，需要平和，需要拿掉語氣中的搞笑的力度。所以在電視劇中，我一直在嘗試去掉這個力度。」 短劇發展勢頭迅猛，吸引很多知名導演，嘗試拍攝短劇。 《單身男女》導演李正燮（音）：「每集大約是1分30秒到2分鐘左右。每集都要有起承轉合，所以全劇都處於緊張的氛圍中，對演員來說，從早到晚都要保持高強度的演技，這是一個很大的挑戰。」 《代碼B:湯飯店特工》導演李昌宇（音）：「之前我們都是橫向拍攝，這次是第一次改成豎向拍攝，所以在美術方面有很多不同的地方。每次拍全景時，角度總是很難把握，剛開始的時候很難適應。」 目前，人們傾向於快速消費，喜歡簡短和綜合的內容，短劇可以同時滿足平台、製作方和觀眾的需求。 PulsePick理事施意善（音）：「從平台角度來看，可以通過較少的投資提供更多的內容；從製作方角度來看，可以減少費用負擔，進行更多的嘗試。此外，從消費者角度來看，能夠在短時間內享受合適且符合趨勢的內容，這也是最大的吸引力。」 PulsePick計劃每週三推出新作品，包括電視劇、綜藝、電影等，滿足觀眾的興趣。 新唐人電視台記者金燕、朴炳元韓國報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/14/a103948155.html