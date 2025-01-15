对中国强硬的鲁比奥将在国务卿确认听证会上斥责北京骗取超级大国地位

来自佛罗里达州的美国共和党籍联邦参议员马可·鲁比奥（Marco Rubio）将在周三（1月15日）举行的参议院国务卿提名确认听证会上接受来自跨党派的支持及友好质询。根据他事先准备好的发言稿，鲁比奥表示，中国以牺牲美国为代价，以撒谎和欺骗的方式获得了超级大国的地位。 在参议院外交关系委员会（Senate Foreign Relations Committee）任职了14年、预计将轻松获得参议院确认的鲁比奥呼吁美国在努力“从混乱中创造一个自由的世界”时，再次将美国“核心国家利益置于一切之上”。 “我们欢迎中国共产党加入这个全球秩序，”鲁比奥在发言中说。“他们利用了全球秩序的所有好处，但他们忽视了它的所有义务和责任。相反，他们通过撒谎、欺骗、黑客和盗窃，获得了全球超级大国的地位，而牺牲的却是我们的利益。” 彭博社表示，对中国领导人的严厉言辞也反映了鲁比奥参议员长期以来作为对华鹰派的声誉，可能为即将上任的特朗普政府与北京潜在的早期冲突做好准备，特别是当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）已承诺对中国征收重大新关税。 鲁比奥还表示，选民选择特朗普是因为他们希望重塑一个强大的美国，促进海外和平和国内繁荣，如果他得到确认，这将是国务院的核心使命。他说，虽然美国“永远不会对世界各地同胞的苦难无动于衷”，但政府将确保其资助的每一个项目都能使美国受益。 “他为我们的外交政策制定的方向是明确的，”鲁比奥说。“我们花费的每一美元、我们资助的每一个项目和我们追求的每一项政策都必须用三个简单问题的答案来证明其合理性：它让美国更安全吗？它让美国更强大吗？它让美国更繁荣吗？” 鲁比奥在发言中表示，美国的财富不是“无限的”，权力也不是“无限的”，但“将我们的核心国家利益置于一切之上不是孤立主义”。 “如果美国不强大，它对我们的盟友有什么好处？”鲁比奥这样说。 路透社报道说，作为对华鹰派和以色列的坚定支持者，53岁的鲁比奥在当选总统唐纳德·特朗普宣布提名成为美国最高外交官时就赢得了民主党的支持，这与一些更具争议的提名人形成鲜明对比。 鲁比奥以国会的主要倡导者之一著称，主张采取强硬政策与中国竞争，这是华盛顿为数不多的两党都强力支持的问题之一。 他对香港民主抗议者的支持使他在2020年受到中国制裁，这意味着他可能成为仍处于中国有效旅行限制下的第一任国务卿。 中国在人权方面的恶劣记录一直是鲁比奥关注的一个焦点，也是美中两国一直争议的一个问题。 作为古巴移民的儿子，鲁比奥将成为第一位担任美国最高外交官的西班牙裔人士。自2011年以来，他一直是外交关系委员会和参议院情报委员会的成员，在国家安全问题上赢得了两党合作的声誉。 “我相信你有技能，也有资格担任国务卿，”路透社在听证会前看到的外交关系委员会首席民主党参议员珍妮·沙欣（Jeanne Shaheen）事先准备好的开场白中说。