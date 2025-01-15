记者手记(1) ：探访美国塞班岛：中国人“润”美跳板？

2025年1月初，我们从美国东岸启程，经过24个小时的转辗飞行，抵达美国在太平洋的属地塞班岛。 塞班岛是北马里亚纳群岛联邦的首府，那里以阳光沙滩和果冻海著称，是不少中国人、日本人、韩国人青睐的度假之地。这个热带岛屿曾属于日本，是二战期间美日太平洋战争的重要战场：美军在1944年的塞班岛战役中夺取该岛，为战争的胜利奠定了基础。 我们此次前往塞班，不是因为那里的风景和二战历史，而是为了了解，这个在1987年加入美国联邦的美属外岛，如何成为一些中国人通往美国的“跳板”。 塞班可以说是距离中国最近的美国领土。相比我们从美国东岸前往塞班的舟车劳顿，时差15个小时，从中国到塞班只要飞行4-5个小时，时差只有2个小时。 此外，塞班是唯一对中国公民实行免签的美国领土。根据现有政策，中国游客可在没有美国签证的情况下，在塞班停留14天。不过塞班的免签范围只适用于北马里亚纳群岛，前往美国其他领土仍需美国签证。 塞班生“美宝” 这种便利，让一些中国孕妇选择塞班作为“赴美生子”的目的地：她们以旅游名义免签进入塞班，在那里分娩，利用美国出生地公民权的联邦法律，为孩子办理美国身份。 据当地媒体援引塞班联邦医疗保险公司健康与生命统计办公室(Commonwealth Healthcare Corp.'s Health & Vital Statistics Office)的数据，2009年，也就是刚对中国公民实行免签的那一年，在塞班出生、父母为中国人的婴儿只有8名，到了2012年，迅速攀升至282名，而在2015年1月到2016年9月间，则多达692名。 我们在从日本转机抵达塞班的航班上，遇到一位在塞班居住20多年的华人张女士。她告诉我们，她在塞班的一些房子过去曾被租去，接待到塞班生孩子的中国孕妇。她认为，中国人到塞班生子，在一定程度上对当地的经济也有好处。她说，塞班旅游业因新冠疫情受到重创，经济如今还没有什么起色。 不过中国人利用免签政策到塞班生子却引起一些国会议员的担忧。华盛顿州共和党联邦众议员汤姆·蒂凡尼(Rep. Tom Tiffany, R-WI)