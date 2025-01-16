“全力捣毁境外电诈窝点！” 中国公安部誓言解救被困人员

本月上旬一名中国演员被拐骗到缅甸电诈园区获救后，电诈犯罪话题持续在中国舆论延烧。中国公安部星期三(1月15日)晚间表示，对相关案件高度重视，将全力协调解救被骗至境外后失联或被困的中国公民。 星期三晚间，公安部发布“防范电信网络诈骗提示”。 据中国官媒央视报道，公安部提醒，境外诈骗集团常以“高薪工作、包吃包住、报销机票、专人接送”为诱饵，或以商务考察、免费旅游等名义将中国公民诱骗至境外，并将他们困在缅甸与泰国边境的妙瓦底等诈骗窝点聚集区。 此前，中国演员王星1月初随剧组赴泰国拍戏，却在泰国北部的达府地区失踪，随后在缅甸被找到。泰国警方认为他是人口贩卖的受害者。 王星的遭遇曝光后成为中国网络热议话题，许多人注意到，他的经历并非个案，还有许多中国公民被骗往海外求职之后失联。 海外中文圈著名X账号“李老师不是你老师”1月10日的帖子指出，一个近5百人的缅甸被困人员家属互助群建立了一份在线文档，统计被困人员信息，该文档名为“星星回家计划”。 值得注意的是，据“李老师不是你老师”记录，该份文档曾被微博封禁、也曾被迫停止更新，之后他们在谷歌文档中重启成为“千万星星回家计划”。 “李老师不是你老师”星期三表示，据该表格已汇总的1530多个缅北失踪中国公民案例，中国警方拒绝立案的比例高达41.7%。 公安部在星期三晚间发布的信息中强调，将立即部署各地公安机关“全面梳理”中国公民在境外失联与被困情况，“全力开展侦查调查工作”，同时在外交部门支持下，“全力协调解救被困人员”。 公安部承诺，中国将进一步加强国际执法合作力度，联合相关国家警方开展打击行动，“全力捣毁境外电诈窝点”。 公安部有关负责人提到了2023年中国公安机关和缅甸当局联手打击缅北果敢“四大家族”犯罪集团的行动。 路透社报道指出，对周边的东南亚国家来而言，中国游客是重要的经济来源。在新冠肺炎疫情之前，中国游客每年为该地区带来数十亿美元的收入。然而，对于人口贩运的担忧，以及社交媒体上流传的游客被犯罪团伙扣押的故事，可能让游客对东南亚旅游望之却步。 泰国总理帕东坦·西那瓦(Paetongtarn Shinawatra)在星期一的内阁会议上要求各相关部门加快解决“影响泰国旅游安全形象的问题”，全面提升游客信心。 去年，泰国协助转移了约900名被困在妙瓦底的中国公民；而在2023年，缅甸向中国移交了3.1万名电信诈骗嫌疑人。 据统计，仅仅在缅泰边境的妙瓦底，就有上百个诈骗园区，加上盘踞在缅北部分地区的诈骗集团，总计至少有1000个园区，每天有超过10万人在实施电信诈骗。 中国官方去年11月曾宣布，缅北规模化电诈园区“已全部被铲除”。当时中国和缅甸警方联合执法，累计抓获超过五万名诈骗犯。 中国总理李强去年11月会见缅甸军政府领导人敏昂莱(Min Aung Hlaing)时，呼吁共同努力打击跨境犯罪，包括在线赌博和电信欺诈。