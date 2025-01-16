“TikTok难民”涌向小红书，但因审查，小红书恐难接住这泼天的流量

星期一(1月13日)，当洛杉矶居民克里斯汀·陆(Christine Lu，音译)听说中国社媒小红书在美国的青少年间爆红后，她注册了一个账号，并发布了三条帖文。 在第一条帖文里，她发布了一张基于天安门抗议中著名的坦克人照片的艺术作品；第二条是一张含有代表西藏独立运动的雪山狮子旗的照片；第三条则是美国电影《壮志凌云》(Top Gun)中主角穿着的夹克，夹克的背后贴着台湾的青天白日满地红旗。 “我其实想测试，那些在我们这样有言论自由的国家被认为是正常和平淡的帖文，在中国软件上是如何被禁止的。” 克里斯汀·陆告诉美国之音。 这位今年48岁的台裔美国人从90年代中期到2017年间常常往返于美国和中国，其中有五年的时间长居中国，她对中国社交媒体的审查并不陌生。 “那里的每个人都知道，如果你提起三个T(天安门、西藏的英文说法Tibet、台湾)，你就会被标记，” 她在一段文字采访中写道，“如果是我的中国朋友，他们会被卷入相当严重的麻烦。” 果不其然，小红书的审查员很快就开始了工作。坦克人的艺术作品被定性为“违反平台规则”，西藏旗帜的照片一直处于审核状态下，而在贴出带有台湾旗帜的夹克后不久，克里斯汀·陆的账号就被永久封禁了。 从星期一起，大量美国等国家的用户为了对即将生效的TikTok禁令表达不满，故意涌向了中国社媒平台小红书。 这些自称“TikTok难民”(TikTok refugee)的用户们认为，美国以用户数据安全为理由封杀他们热爱的平台并不合理，因此他们决定以注册“小红书”的形式，主动将自己的数据交给一家中国公司。 在“小红书”上，这些美国用户受到了热烈的欢迎，但随之而来的还有不要发表敏感言论的警告，以及平台对部分内容的审查。 注册小红书，自称“TikTok难民”，抗议TikTok禁令 在小红书上，这些“TikTok难民”表达了对TikTok禁令的强烈不满。 “如果我们的政府认为我们会忍受这个TikTok禁令，他们一定是疯了，” 美国用户希泽·罗伯茨(Heather Roberts)在一段“小红书”的短片中说道，“我们只会前往另一个中国软件，现在我们来了。” 不少美国用户在这个平台上受到了热情的欢迎。