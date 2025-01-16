一月各國節慶多 東歐祈福儀式 印度迎大壺節 【新唐人北京時間2025年01月16日訊】很多國家在一月中旬迎來節慶。東歐在做祈福儀式，印度則迎來12年一次的大壺節。 1月13號晚，保加利亞村落的居民，圍著篝火，穿著色彩鮮艷的服裝，隨著鼓點舞動。 村民人人身上繫著一串大銅鈴，發出清脆的聲音。人們相信，銅鈴的聲響，能驅走惡魔和疾病，讓新的一年平安。 這個夜晚，野村還會舉著火把，挨家挨戶敲門。家中有人的村民，會端出點心款待這些參加節慶活動的人們。 長夜漫漫，更多的時候，村民聚集在村中心的廣場，敲著鼓，跳著，舞動著。 埃洛夫多爾村長斯韋托扎羅夫：「Survakari（繫銅鈴、穿彩衣）一定會帶來富饒和生育，趕走惡魔，確保村裡的居民健康長壽，村裡平靜安寧。」 保加利亞慶典在13、14號兩天舉行，傳統習俗還要求戴上裝飾有羽毛的面具。 印度迎來12年一次的「大壺節」，全國有超過4億人參加慶祝，最重頭的是14號在河水中浸濕身體。印度教信徒認為，在大壺節參與浸禮儀式，能消除罪孽。這個節日最早的文獻記載出自玄奘大師，他在《大唐西域記》稱之為「無遮大會」。 在印度南部的泰米爾納德邦，印度教信徒用傳統的馴牛活動，慶祝豐收。 征服公牛風險高，14號的活動中有25人受傷。 新唐人電視台記者任浩綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/16/a103948539.html