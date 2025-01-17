中国开放福建上海居民赴台团体旅游 台湾当局表示欢迎

北京当局星期五(1月17日)宣布，将于近期恢复福建、上海居民赴台团体旅游。台湾当局对此表示欢迎，但有待陆方公布具体作法并尽速进行相关沟通。台湾最大在野党国民党则呼吁民进党政府“加快移除不必要障碍”。 自新冠疫情结束以来，中国旅客何时可恢复赴台旅游一直是两岸互相指责的议题之一，也加剧两岸紧张关系。台湾总统赖清德在元旦举行的新年记者会表示，他乐见与中国交流，但质疑“真正阻挠两岸交流的是中国，不是台湾” ，并指是中国限制人民赴台旅游，对于赴台团体游和自由行均不开放。 中国文化旅游部(文旅部)星期五发表简短声明，宣布 “为进一步促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，回应台湾基层民众和旅游业界热切期盼”，将于“近期”恢复福建、上海居民赴台团队旅游。 声明未说明开放旅游的具体时程，仅表示“各项工作正在积极筹备中，希望两岸旅游业界加强沟通对接，为大陆居民赴台团队游提供优质的服务和产品”。 台湾陆委会发表回应声明称，欢迎陆客赴台旅游，具体实施尚待对岸公布具体作法，尽速循 “小两会” 就旅游安全、品质、稳定性进行沟通。 “小两会”是指中国大陆与台湾的 “海峡两岸观光旅游协会”，分别简称 “海旅会”和“台旅会”。 台湾交通部观光署也表示，恢复两岸双向对等观光旅游是台湾政府既定政策，欢迎大陆旅客赴台旅游的立场不变，目前仍待陆方公布具体作法，尽速循“小两会”协商。 赖清德曾在新年记者会表示，台湾希望跟中国在对等尊严下进行健康有序交流，若中国有诚意，可从台旅会和海旅会开始，两会先谈判。 他当时也说，去年1月到11月，台湾民众到中国观光、商务旅游人数达205.2万人次，但中国民众赴台湾的人数只有28.5万人次，数字相差悬殊。他表示，真正阻挠两岸交流的是中国，并非台湾。 中国国台办：盼台湾取消对中旅游警示 对于中国将恢复福建、上海居民赴台团队游，中国国台办星期五表示 “积极支持”，希望台湾方面也尽快解除赴中团体游禁令，并取消对中港澳的旅游警示。 去年6月，台湾陆委会将中港澳旅游警示灯号提高为“橙色”，以因应北京当局明文宣布将惩治“台独”。名列北京“台独顽固分子”清单的赖清德，自去年5月就职以来多次呼吁两岸对话交流，中方未曾首肯。 对于北京将开放赴台团体游，与中国关系友好的国民党表示乐见其成，也呼吁台湾政府“加快移除各种不必要的障碍，让两岸关系重回和平稳定”。