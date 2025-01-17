蒲黄榆说：当战狼遇到电诈：透析中国的内循环出海

编者按：这是黄榆为美国之音撰写的评论文章。这篇特约评论不代表美国之音的观点。转载者请注明来自美国之音或者VOA。 2025年中国总危机的爆发，是以开年来一系列意想不到的“塌房”开始的。不仅在“唱响经济主旋律”的民生领域出现股市、债市、汇市和楼市的“四大皆空”，而且在连续十几年镇压公民社会后一片死寂的社会领域，以珠海的社会报复性杀人案件为转折，一个个看似偶然事件的爆发正在引发连锁反应，直逼系统核心。 战狼民族主义的破产 譬如，一位自由派民间大佬也是作家在泰国清迈的“桃源”项目被曝实为“杀猪盘”的商业诈骗；上海年轻富豪们开出超跑车队“炸街”，只为向韩国游客证明上海滩不只有羊肉串；随着“抖音”国际版TikTok在美国关闭禁令的临近，中美网友在中国社交平台小红书(REDnote)上会师，实现了“柏林墙”两侧共同涂鸦。 不过，所有这些都不如妙瓦底电诈园区引发中国普通民众的民族主义塌房之惊心动魄。随着一个中国三线明星在泰国被诈骗被绑架到缅甸妙瓦底的曝光，缅东KK园区的真相在社交媒体上一点点公开，连同一千五百余位受害者文档在中国社交媒体上流传并被封禁，中国公众对每年超过七万中国人被绑架到缅北电诈园区的悲剧产生了巨大的愤怒。 从点点滴滴的真相，中国人民看到的不再是《战狼》电影的最新续集，而是战狼民族主义遭遇缅甸电诈园区后的破产。中国人民的民族主义情绪正在发生惊人的倒转。特别在中国外交发言人冷漠回应的对照下，他们对经济发展、对人生意义、对执政党的信心，正因此接近全面崩塌的临界点。 这大概是过去二十几年来前所未有的，也是在1999-2001年高亢的民族主义情绪后一个新的历史转折点。 这不是夸大。在中国的经济大萧条来临之际，当2024年社会性报复杀人案件频发的趋势似乎暂时被强力遏制，社会领域的坍塌才刚刚开始，中国普通民众不会因此如知识分子一般天真地呼吁保护社会，而是因此同时失去经济信心和民族信心。民众的这一认知转向，与中国统治集团仍然笃信的“东升西降”渐行渐远，两者间越来越大的鸿沟可能对未来时局变动产生深远的影响。 “一带一路”中的电诈园区 当然，中国人民开始怀疑这些电诈园区的背后是否存在中国官僚集团的系统性支持、怀疑中国在东南亚的存在特别是“一带一路”战略本身是否就包含电诈园区，更怀疑中国的发展模式是否就是一个更大的“人矿”园区。 客观而论，这些怀疑本身就足够人们将真相的碎片拼成一个完整的图景，有关东南亚的“中国存在”，超越阴谋论。而且，越在广泛的背景里讨论，引入“国家的视角”，就不难发现所谓电诈园区背后的双重诈骗——国家的角色，即所谓中国在东南亚的势力或者影响，其实代表着某种更普遍、更暴力的存在。 具体来说，从KK电诈园区的基础设施来看，中国网民一通搜索后发现，这家与泰国一河之隔的所谓亚太智慧产业园，是中国国务院下属国际经济交流中心牵头建设的“一带一路”项目，中国央企中冶公司负责建筑工程，电力和建材则从泰国引入，中国联通负责电信设施建设。这正是“一带一路”项目的标准模式，也与缅北果敢地区“四大家族”兴建的类似项目类似，而且得到缅甸军政府、民地武（克伦族武装）、泰国地方官员的多方支持，缅甸当地华人也多有参与。 如果不在乎园区中来自中国和东南亚各地的受害者，看上去非常符合中国“一带一路”政策所鼓吹的“多方共赢”的唯物主义价值观，即一切都可买卖和收割，无论手段和标的，譬如电信诈骗和人体器官。在此基础上，人们才看到这种园区是如何公开和隐秘地吸收了中国的各种政府资源和国企资源，特别是中国公民的真实信息和包括手机SIM卡、银行卡在内的电信资源和金融网络，以及可能来自中国高层的庇护，在东南亚形成了一个既是相对于中国的腐败飞地、又是在地的利益复杂共同体，相互联结、生长，成为中国在东南亚无数桥头堡之一。 无独有偶，在特朗普总统即将开始第二任期之前，中国《人民日报》在去年12月和今年1月连续发表两篇指标性评论，呼吁中美关系的“合作共赢”。这是过去十几年中国通过“一带一路”向外输出的主要价值观，与这些电诈园区所贯彻的几乎毫无差异，并且以此价值观为基础将中美两国都称作所谓“伟大国家”。不能不说，这些东南亚园区-桥头堡在中国领导人眼里，作为“一带一路”的成果，或许正是中国之为“伟大国家”的象征。也因此才能理解KK园区创建人佘某以炫耀与中国领袖的合影为荣，将领袖的最高指示张贴在园区各处。 而从东南亚电诈产业的历史来看，一方面，可以追溯到1990年代末台湾电诈业向中国大陆的转移，以福建安溪为起点逐渐扩张，形成了一个庞大的电诈产业，但在打击之下不断寻找新的海外据点。与此同时，中国大陆各种诈骗传销泛滥，尤其集中在广西、云南一带，在被打击之后，两者模式杂交，形成了今天的电诈模式。 另一方面，电诈园区在海外的形成，不止局限在缅甸，依托“一带一路”的庇护、资金和基础设施，电诈的灰色产业在东南亚、非洲和迪拜迅速扩大，虽然遭受在地国的多次打击仍生生不息。其中关键，在于“一带一路”对亚非拉威权政府的支持，如KK园区的相关利益共同体所示，这些国家的威权主义腐败足以为电诈园区提供庇护和分赃。而且，以缅甸为例，这些威权国家的政治动荡本身就是大规模灰色经济的最好机会。 事实上，缅北果敢电诈园区的兴起，固然和2002年以来联合国支持的禁毒计划的推动有关，这些缅北少数民族自治力量一直在寻找替代性财政来源，但是2021年缅甸军政府推翻2015年以来的民盟政府之后，2016年的彬龙协议陷入瘫痪，在民地武组织与缅甸军政府的新一轮内战中，缅北电诈园区迅速崛起。缅东妙瓦底园区的兴起也是同时，不仅凭“一带一路”的光环得以在缅甸政局动荡中安然无恙，而且吸收了最新转移自果敢地区和柬埔寨西港的电诈职业经营者，且在地理上与泰国更近，从而将便捷的中-泰旅游路线作为一条人口贩运通道。 暴力的内循环经济 至此，不难看出，电诈远非电诈，几乎等同“一带一路”本身。 从菲律宾到柬埔寨，从缅甸到老挝，从迪拜到肯尼亚，从这些电诈园区密布的国家再到“一带一路”涉及的所有国家，无论欧洲的华为公司，还是阿根廷的华人商超，当地人都将最初工地外的彩钢板围墙解读为一群来自中国的苦力或者囚犯在里面，与世隔绝。