彭斯首度访台吁特朗普重申对台承诺 传在港呼吁释放黎智英

美国前副总统麦克‧彭斯(Mike Pence)首度访问台湾，星期五(1月17日)在台北的一场论坛上表示，美国不会抛弃太平洋地区的盟友，并呼吁即将上任的唐纳德‧特朗普(Donald Trump)政府重申为台湾提供防卫能力的承诺。《华尔街日报》则报道，彭斯也在香港呼吁释放传媒大亨黎智英。 彭斯在特朗普首次执政时担任副总统，当时的美国政府强力支持台湾抵抗中国，包括将对台军售常态化。然而，特朗普在去年竞选期间的几次谈话令台湾感到不安，包括要求台湾支付防卫费用，并指责台湾偷走美国的晶片生意。 路透社报道，彭斯在台北表示，他为太平洋地区的和平祈祷。他说：“我坚信美国绝不会抛弃太平洋地区的盟友，呼吁华盛顿的新政府及全球热爱自由的国家，立刻重申为台湾提供必要支持的承诺，帮助台湾自我防卫，捍卫自由。” 彭斯也表示，除了军事支持外，特朗普政府还应该与台湾展开自由贸易协定(FTA)的谈判。与美国签订FTA是台湾政府长久以来的诉求。 彭斯表示，华府两党已形成广泛共识，咸认美国与盟友本世纪面临最主要的战略与经济威胁就是中国。 他表示，美国对中国的看法近年发生巨大转变，但他保证“有一件事从未改变，那就是美国人民深切尊重与支持台湾人民”。 《国会山庄报》（The Hill）报道，彭斯星期四先在香港参加了一项商业论坛，当晚抵达台湾。报道说，他星期五一早与多位科技业领袖会面，随后搭高铁前往台北，与台湾总统赖清德和副总统萧美琴会面，晚间则在历史地标“台北宾馆”出席晚宴。 一名知情人士向《国会山庄报》指出，彭斯决定在访问香港后造访台湾，是有意“亲自去看看”，并提醒台湾人“美国是台湾的盟友”，不会允许香港的情况发生在台湾。 对于彭斯访台，台湾外交部表示，彭斯是应民间单位邀请访台，属于私人性质，且是其亚太行程之一。对于彭斯访台传达对台湾人民的支持，外交部表示欢迎。 彭斯在副总统任内忠实支持特朗普，但在2020年总统大选后，他拒绝特朗普要求他在2021年1月6日拒绝国会确认选举结果，当天特朗普的支持者闯入国会引发暴动，彭斯此后也与特朗普关系紧张。 去年8月，彭斯曾投书《华盛顿邮报》，警告共和党内出现了一种“令人不安的孤立主义倾向”，主张背弃台湾及其他盟友。他指出，如果中国并吞台湾，可能撼动全球供应链，并引发核子军备竞赛。 彭斯卸任后经常发表演说，并透过他成立的倡议组织“推动美式自由”(Advancing American Freedom)持续警告共和党不要退出世界舞台，并主张支持北约(NATO)，拒绝接受中国与俄罗斯独裁政权的行径，在某些情况下与特朗普的立场相左。 否认黎智英曾要求制裁中港 《华尔街日报》则报道，彭斯星期四在香港参加“2025瑞银财富透视”(UBS Wealth