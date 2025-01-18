特朗普2.0｜中泰籲港股逢大跌必買 薦三大心水 另解美股貴之說

伴隨特朗普下周入主白宮，港股震盪不安，中泰國際策略分析師顏招駿展望指，港股時下「內憂外患」，尤其需關注特朗普關稅以外「禁投令」等打擊，預計全年走勢「先高後低」。不過他總結稱，港股的投資秘訣即為「逢大跌就要買，相信有政策托底！」 而逢論股市投資，港美股的估值平貴，總惹熱議，顏招駿就拆解估值問題，明言美股盈利會逐漸匹配估值，撐仍可錄得淨回報，不過港股絕不可完全放棄，因為政策出招時常「始料不及」，點明三大心水股。 顏招駿提醒稱，港股絕不可完全放棄，因為政策出招時常「始料不及」。（資料圖片） 基準目標價見20300點 留意特朗普非關稅衝擊 顏招駿預計，港股2025全年呈現「先高後低」走勢，介乎16700至23500點，基準情形下的目標價為20300點。他指出，當前「內憂外患」，內部包括通縮陰霾、房地產低迷及居民消費信心疲弱，影響企業盈利及估值；外圍則受到特朗普政策、美聯儲息口等因素，左右流動性與估值。 在最悲觀的設想中，特朗普登場除卻加徵關稅，還會追加非關稅打擊，例如限制美國資金投資中國，頒布「禁投令」，如紫金礦業（2899）近日遭美國列入涉疆實體企業清單，就是例子。而就市況而言，顏招駿認為，大市於年中時有機會落至全年最低。 較高漲的市場預期，他則認為將伴隨三月人大兩會，有更具體的數據細節出現。他指出，年初為內地的春節假期， 也是經濟數據的空窗期，相信港股會有再交易的政策預期推動。且特朗普初登場，俗話說「攘外必先安內」，料先會處理國內事務，不會立即對華出招。 在最悲觀的設想中，特朗普登場除卻加徵關稅，還會追加非關稅打擊，例如限制美國資金投資中國，頒布「禁投令」。（資料圖片） 料總有政策「托底」 港股逢大跌必買 顏招駿明言，由於預計今年仍處「有波幅無升幅」的區間交易趨勢，無論是基本面、企業盈利、外圍安全性，均未有顯著改善，因此對港股的配置比例，不宜過高。但他話鋒又轉，稱港股其實有一大秘密法寶，便是政策因素。 他解釋稱，港股的策略是「大跌的時候就要買，每逢大跌都會有政策托底」，例如此前人行推出的互換便利、股票回購增持再貸款等，均為大跌後「抄底搏反彈」的好時機。而中央決策又時常突然出台，始料不及，所以不可以完全放棄港股。 且他提及，許多外資低配港股，一旦政策托底，就會有短線對沖基金，秉持「買了先算」的想法，急切入市，方得見港股去年兩輪，均於短時間內抽上，呈現急升陰跌的走勢。 顏招駿明言，港股的策略是「大跌的時候就要買，每逢大跌都會有政策托底」。（廖雁雄攝） 薦三大愛股 A股ETF有機會 至於板塊的揀選，顏招駿表示，高股息的策略不會失靈，內地面臨資產低息的環境，南向資金有配置高息股的需求，且伴隨國資委文件，要求公司提升回購派息，故而他認為，能源、公用等國企概念高息股，仍將立於不敗之地。 正如上述的政策市挾倉，受惠股份就同樣有潛力。顏招駿認為，文旅等消費概念，以及科網硬件等新質生產力概念，對政策敏感，有望彈上。此外，海外收入佔比大的股份，以及具製造業出海概念的股份，也具有投資價值。