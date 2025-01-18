當心！中國湖北小偷自製釣竿 不釣魚專門「釣財」 【新唐人北京時間2025年01月18日訊】中國湖北一名小偷自製釣竿卻不是為了釣魚，專門「釣財」，將失主屋內的筆記本電腦、錢包等勾出，近日因案發被抓。 綜合陸媒報導，上月中旬，湖北省武漢市青山區鋼都、冶金轄區接連發生室內物品被盜案件，經查，被盜房屋均位於一樓，且現場門窗並未損壞，不像是入室盜竊，但室內一些財物卻不翼而飛。 根據監控錄像，警方鎖定了一名犯罪嫌疑人王某，並於1月10日在某小區內將其抓獲，根據王某供述，最終案情大白。 原來，王某發現部分屋主睡覺時，會開窗通風或忘鎖窗戶，便心生邪念，製作了一根簡易釣竿，在夜深人靜時，王某將釣杆伸入窗內，將一樓房屋內的部分財物勾出後盜走，包括筆記本電腦、錢包。 事件引發中國網友熱議，不少人表示以前也被小偷這樣偷過，「我以前在出租屋就是這樣丟了部手機的」「以前好多，我就遇到過，所以不租一樓的房子」 「就是這樣子，我丟了一個戒指，一台手機，新買的手機」； 還有網友說，「我在中山東升住賓館被這樣搞了差不多一萬現金，手機加金項鍊。一共2萬多，現在都沒破案，說不定就是他。」 「大概25年前被這樣偷走過一部手機，大概是我那時半年的收入，從此以後睡酒店或一樓房間都把值錢的東西藏在枕頭底下。」 「12年在佛山，我洗澡，手錶掛陽台旁邊，他在外面拿竹竿挑，我直接保溫壺一瓶水幹下去，他人咣當一下掉巷子裡，等我穿好褲子，拿好菜刀下去，沒人影」。 也有網友對這種小偷行為表示譴責，「好方法用壞心思上面了」「偷雞摸狗的男人」「拿去關十年以上他才有記性」。 （責任編輯：文彬） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/18/a103949191.html