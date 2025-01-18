千里追看演出 意大利主流感佩神韻潤澤人心

【新唐人北京時間2025年01月18日訊】1月17日晚，神韻紐約藝術團在意大利米蘭的演出再度爆滿。有觀眾飛行1600公里來追看神韻。主流觀眾感佩神韻的美好，潤澤人心、催人淚下。 品牌設計工作室老闆Valeria Calfa：「真是太美了，令人驚豔，非常振奮。我個人從未見過如此美妙的演出，完全是全新的體驗。」 政府部門經理Mara Ciaramidaro：「編舞、特效、效果、布景設計、精準度、服飾、色彩，所有的一切。還有音樂家們和出色的交響樂團，所有的一切都非常非常完美，太美了，恭喜神韻。」 品牌設計工作室老闆瓦萊麗亞·卡爾法（Valeria Calfa）為米蘭地區多家廣告公司做設計，長期為化妝品行業客戶做品牌設計。她讚歎，神韻的藝術之美無與倫比，啟發她的創作靈感。 Valeria Calfa：「有機會欣賞演出，真的讓我感到非常興奮。大幕拉開，看到美麗而身材纖細的舞蹈演員，出現在米蘭一片漆黑的舞台上，宛如盛開的花朵，這讓我深受感動，難以言表。」 Valeria Calfa：「確實，演出展現出非常優雅的美感，富有東方韻味，從美的概念、帶來的幸福感、輕盈感以及自我滿足感來說，都極具價值。還有色彩，演員的舞動、這種輕盈感，今晚所感受到的這一切，無疑會久久駐留我心，成為我未來工作的靈感來源。」 政府部門經理瑪拉·西亞拉米達羅（Mara Ciaramidaro）飛行1600公里，只為一睹神韻風采。 Mara Ciaramidaro：「太美了，真是不虛此行。我感到非常非常高興，因為我來自拉古薩，帶著我的兒子一起來欣賞。他住在米蘭，是一位 31 歲的年輕人，他也非常非常開心，很享受這場秀，很興奮。演出真是太棒了。我為了看神韻，旅行了一千六百公里。」 Mara Ciaramidaro：「事實上，這是一份我送給自己的盛大禮物，也是我送給兒子的盛大禮物。」 品牌設計工作室老闆母親Maria