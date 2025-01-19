英伟达CEO黄仁勋敏感时机访中、台：在美中芯片攻防间左右腾挪

英伟达(Nvidia)执行长黄仁勋(Jensen Huang)在一周内相继走访中国深圳与台湾，与当地科技产业大佬密集会面。鉴于美国对先进芯片的严格管制与中国对英伟达展开反垄断调查，外界普遍认为，黄仁勋此行意在维系与各国政府及供应商的良好关系，以应对日趋激烈的美中科技博弈。 黄仁勋于1月15日在深圳出席英伟达中国分公司年会活动；次日即飞抵台湾，拜访封装测试合作伙伴矽品精密的新厂，并设宴款待台湾供应链厂商高层，包括台积电董事长魏哲家、鸿海集团董事长刘扬伟及广达董事长林百里等。黄仁勋此番两岸之行，正逢中美科技冲突不断加剧，时机颇为敏感。 英伟达的双重压力：美国芯片禁令与中国反垄断调查 1月13日，美国拜登政府正式宣布通过分级管理收紧对英伟达等先进人工智能(AI)芯片和技术的出口限制，将中国、俄罗斯、朝鲜列为第三级管制国家，几乎全面禁止相关芯片输出。与此同时，中国当局也对英伟达在华业务展开反垄断调查。有评论称，英伟达正置身于美中之间的夹缝，处境异常微妙。 台北的中华经济研究院副研究员戴志言认为，黄仁勋此次访问，既是安抚中国及台湾政府，也旨在确保对供应链客户及组装厂的稳定供货关系。 他表示，英伟达正面临双重困境，一是进行全球性收购案时，需取得包含中国等各国政府审查同意，必须维持与各国的友好关系; 其二，英伟达主要竞争对手像是超微(AMD)也通过台湾和亚洲供应商进行晶片的供应与生产，黄仁勋必须争取供应商对英伟达的优先分配产能。 戴志言指出，虽然目前市场聚焦于英伟达，但并非只有英伟达能提供算力。超微或微软、苹果、Meta等终端供应商也拥有芯片设计能力，如果英伟达未来发展受限，或预期被中国制裁，都会促使供应商另寻合作对象。 黄仁勋1月16日在台中受访时表示，英伟达将从CoWoS-S制程产能逐步转向更高阶的CoWoS-L产能，预期今年整体CoWoS产能可大幅增长。戴志言认为，这是一种向供应链喊话、稳住合作关系的举动。 伴随美国进一步限制中国取得高端晶片技术，科技战的范围不断延伸。戴志言表示，美国为首的盟邦希望拖延中国芯片关键技术的整体发展。美国当前在AI芯片上仍具领先优势，所以会划出框架限制中国，避免其在内部做大。 对英伟达而言，如何规划经销商流动，防范产品透过转口贸易流入中国，成为黄仁勋眼前棘手的问题。台湾经济研究院产经数据库总监刘佩真分析，美国此番芯片禁令剑指中国，旨在防堵先进技术落入中俄，并阻碍中国在AI领域的进程。她指出，以英伟达为代表的AI芯片是美中科技对决的攻防焦点，也会牵动后续全球供应链的布局。 刘佩真告诉美国之音：“辉达(英伟达)现在目前的一个角色，夹杂在这个美中两强当中，处于比较左右为难的一个局面，基于在商业利益的一个考量，AI的蓝图的发展在全球订单量都能够拿下更高的一个水准，来持续地稳固它在整体AI芯片的一个全球领导的一个地位，中国市场还是扮演相对重要的一个角色。” 芯片禁令下的变通与博弈 刘佩真分析，短期来看，中国和被列为第三级管制的国家会采取大量备妥存货的策略，扩大向英伟达、超微(AMD)、英特尔(Intel)等下单降规晶片，同时透过囤货、走私、第三方白手套等方式加速取得管制晶片，可能激起对AI晶片需求量的放大，对台系AI供应链、乃至于台积电接单来说将呈现短多；但中长期仍需要进行观察特朗普上任后的AI芯片三级管制政策意向。 戴志言也强调，半导体是分工高度复杂行业，较难通过政策一刀切断经济跟产业的实务运作，相较于其他美商把中国视为生产加工基地，英伟达不可能放弃巨大的中国芯片内需市场。 他对美国之音说：“在商言商，你不会说把以前过去经营地很好、而且现在看起来都还持续有需求的市场，在禁令的要求下，我就断掉跟他的来往。巩固供应商这是非常重要的东西，因为如果你有一个好的设计，那产能不够跟不上，你的对手在旁边虎视眈眈，很可能就一路超车赶上来。” 在禁令下，业界也会采取“台面下”的变通方式，除了通过第三地公司移转取得芯片，戴志言举例，新规中详列学术研究在定额购买量下不需报备，企业可以通过学术机构“代理或共同合作”购入芯片，可能成为芯片流进中国的管道。 戴志言直言中国在数位经济应用上已领先西方，尤其在数位科技转化的吸收能力很强，从模仿、消化到创新的途径很短。相较于美国和西方国家，中国政府和企业对数位建设的投资毫不犹豫。若封堵迫使中国建立内部算力系统，对英伟达的市场拓展并不利。 中国更需要英伟达