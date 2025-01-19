鍾原：中共忽發防疫通知 疫情飆升？ 中國新年來臨之際，1月16日，新華社打破了迴避疫情壞消息的做法，忽然報導中共國務院聯防聯控機制作出防疫部署，新冠病毒（中共病毒）被重新提及，還要求加強口岸、旅行、住宿、餐飲的疫情防控，並稱「加強醫療救治保障和突發事件應對處置」。1月17日，中共國家衛健委承認呼吸道傳染病流行，但又稱「人偏肺病毒」不是一種新病毒，患者占比並不高。這些蹊蹺現象表明，中國大陸疫情很可能再度失控。 過年前的蹊蹺防疫通知 新冠（中共病毒）疫情從未在中國大陸消失，但中共不允許報導有關疫情的壞消息。2022年12月中共被迫取消封控措施後，走向另一個「躺平」的極端，中國大陸民眾普遍染疫，出現又一波死亡高峰。之後，中國老百姓與病毒共存，經歷了一次次感染、再感染的痛苦。 全世界疫情逐漸消失，中國大陸的疫情卻並未褪去，中共感到臉上無光，只能繼續掩蓋疫情，故意把感冒、流感、肺炎等與新冠（中共病毒）病毒混淆，整個2024年，中共嚴控疫情報導，試圖製造新冠（中共病毒）疫情在中國大陸消失的假象。然而，2024年底，新一波疫情再起，各地醫院再次擁擠，民眾搶購藥品，一度導致脫銷。 中共仍打算掩蓋，但疫情來勢洶洶。1月16日，中共國務院聯防聯控機制疫情防控組忽然發布通知，要求做好2025年過年前後的防疫工作，並提及新冠病毒（中共病毒）。新華社少見地在網站首頁及時報導。 快過年了，黨媒正四處唱讚歌，西藏等地發生地震，也被粉飾後當喜事來報。新華社此時報導疫情的壞消息，可謂一反常態。 中共國務院聯防聯控機制2024年基本處於消聲狀態，2025年卻突兀地發出防疫通知。惟一合理的解釋就是，中共眼看疫情正在失控、無法掩蓋，不得不在過年前報出了壞消息，也準備好了替罪羊。 中共時刻準備甩鍋境外？ 中共國務院聯防聯控機制的通知一開頭就稱：密切關注全球疫情態勢動態，開展風險評估和分析研判；各地交通運輸場站做好清潔消毒、通風換氣等工作。當中的具體要求又稱：加強部門協作聯動和口岸疫情防控……加強疫情監測預警和分析研判，密切關注全球疫情態勢，發現異常情況及時預警和應對。 中國大陸疫情再起，中共自知難以控制，不願承擔可能的嚴重後果，過年前趕緊發出了防疫通知，但試圖把全球疫情當作一個借口，隨時準備甩鍋給境外。 中共剛剛高調宣布對眾多國家實行單方面免簽，若真擔心全球疫情，就應該立即暫停免簽政策，嚴控境外人士進入中國大陸。然而，中共發布防疫通知，卻沒有隨之調整免簽政策，表明知道中國大陸當前的疫情與境外無關。相反，中共極力吸引外國人來華，卻可能再次把新冠（中共病毒）變種病毒擴散到全世界。 中共專家們一直遵照中南海的指令，不敢透露新冠（中共病毒）的各類變種病毒，用一些新名詞來混淆視聽，之前曾熱炒過「支原體肺炎」，最新的一個是「人偏肺病毒」。 各國聽到中共最新製造的「人偏肺病毒」後，都十分警覺，紛紛要求中共提供相關信息，令中共自落陷井，只能敷衍搪塞。 1月17日，中共國家衛健委的新聞發布會上，北京佑安醫院主任醫師李侗回答問題時稱：人偏肺病毒並不是一種新的病毒，人偏肺病毒是引起冬季呼吸道傳染病的常見病原體……近年關於人偏肺病毒的報導增多，主要是由於檢測手段的發展進步……當前呼吸道樣本核酸陽性率中，人偏肺病毒的占比並不高。 各國追問之下，中共又趕緊讓專家改口，稱「人偏肺病毒」不是「新的病毒」。中共應該不敢承認新冠病毒（中共病毒）的一個新變種，於是用「人偏肺病毒」掩蓋、愚弄中國老百姓，沒想到引發了世界關注，因此只能用另一謊言掩蓋之前的謊言。 1月16日，中共國務院聯防聯控機制發出的通知承認，中國大陸「正處於急性呼吸道傳染病冬春流行季」，而且「短時間內可能仍將處於較高流行水平」；但同時又稱，「新冠病毒、肺炎支原體、人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒等」疾病處於「低流行水平」。 假如新冠病毒（中共病毒）真處於「低流行水平」，之前炒作的「人偏肺病毒」等又都不是新病毒，中共為何要在過年前煞有介事地發一個防疫通知？ 這更象是疫情失控的變相說法，中共專家們也無能為力，中南海又不能重新回到疫情封控政策，於是只能趕緊發一個通知，提前準備推卸責任。中國新年返鄉潮已經開始，中國大陸民眾正在進行年度最大規模的旅行、遷徙，卻逢疫情失控，結果的確難料。