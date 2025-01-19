蒜泥狠！名廚崔鉉碩「蒜香蛤蜊義大利麵」登台，在家就能品嚐白湯匙的星級美味

你還在搶破頭預約高人氣韓國名廚的餐廳嗎？這次foodpanda帶著韓國知名主廚崔鉉碩的2道經典招牌菜直送台灣，不用飛韓國、不用等座位，直接在家就能品嚐到這位白湯匙主廚賭上名號的料理！ by Rose Tai- 2025/01/19 更新 Photo / foodpanda、崔鉉碩IG 崔鉉碩在接受《美麗佳人》專訪時透露，去年他和家人來台灣旅行，原本計劃造訪九份，卻因人潮過多作罷，「當時真的太多人了，下次有機會再來！」台灣的自然景觀與文化魅力，顯然也深深吸引了這位料理大師。 當聊到最喜歡的料理時，崔鉉碩毫不猶豫地回答：「蒜香蛤蜊麵疙瘩！」並解釋過去自己熱衷於展現技藝，但現在更追求簡單且好吃的味道。有別於一般的義大利麵條，他最近喜歡將蒜香蛤蜊配上麵疙瘩後加入奶油調味，並注入母親與奶奶的手藝傳承，認為這道菜的靈魂就在這裡。 隨著《黑白大廚》節目的播出，崔鉉碩在台灣的知名度迅速飆升，他笑說：「有發現台灣的粉絲真的很熱情，他們會專程來我的餐廳用餐。」崔鉉碩在韓國經營4間餐廳即使非常難預約，每間餐廳還是時常會有台灣客人造訪。崔鉉碩也特別提到自家的素食餐廳更是受到台灣粉絲的喜愛，幽默地說：「可能是那間餐廳比較容易預約，所以很多台灣人！」 至於是否曾在台灣使用過foodpanda外送服務時，崔鉉碩則表示：「有用過，真的很簡單，而且能確認很多細節。最特別的是速度比我想像中快很多，甚至比韓國的外送服務還要迅速！」foodpanda日前在台北微風南山舉辦了 「foodpanda｜崔鉉碩－賭上名號的煮場秀」，現場宣布2道獨家料理「蒜香蛤蜊義大利麵」 與 「韓國人蔘雞湯」 正式在foodpanda平台限量上架，為台灣的美食迷們獻上一場奢華味蕾體驗。 擁有超過30年料理經驗的崔鉉碩，以極致講究的創意擺盤和味道層次，從參與料理選秀節目開始，崔鉉碩的魅力與廚藝吸引無數粉絲，讓他的餐廳成為一位難求的美食聖地。尤其是節目《黑白大廚》播出後，foodpanda發現平台上的韓式料理訂單暴增，因以團隊靈機一動，「如果我們能幫崔主廚補上那一把蒜呢？」於是開始積極聯繫，終於成功讓崔主廚的2道招牌料理在foodpanda平台跨海登場，滿足台灣饕客對高端韓式美食的渴望。 崔鉉碩透露為此他特地安排韓國的團隊來台研發料理，針對台灣食材和口味精心設計菜單，尤其是因為外送餐點不像在餐廳一樣，一做好就能馬上送到顧客的餐桌上，所以如何讓餐點久放後依舊美味也是重點之一。招牌「蒜香蛤蜊義大利麵」（有記得加蒜的）特別選用台灣在地的新鮮蛤蜊，每一顆都飽滿多汁。重點是那撲鼻而來的蒜香醬汁是由崔鉉碩秘製調配，每一口都像品嚐剛剛出爐的烤蒜香氣，再搭配鮮甜蛤蜊，將簡單的義大利麵演繹得層次豐富，令人一吃就停不下來。 「韓國人蔘雞湯」這道傳統的韓國經典料理經由崔鉉碩重新詮釋，結合特製的糯米糰與炸雞腿排，完美融合了傳統與創新的美味。每一口湯頭都展現細膩滋味，暖心又暖胃，讓人彷彿瞬間飛到韓國享受頂級餐廳的服務。