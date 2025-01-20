七千万美国人面临大雪和极寒的北极寒流天气

东海岸上千万居民正准备迎接星期天数厘米的降雪，随后从北部平原到缅因州顶端的大部分地区将迎来危险的低温天气。 美国国家气象局发布的冬季风暴警告已在中大西洋部分地区生效，直至星期一早上，预报显示降雪量将高达到15厘米。警告将于星期天下午在新英格兰地区开始，马萨诸塞州、新罕布什尔州、缅因州和康涅狄格州部分地区的降雪量将达到25厘米。 位于马里兰州学院公园的国家气象局的气象学家马克·切纳德(Marc Chenard)预测，包括新英格兰和中大西洋地区在内的未来几天将有多达7千万居民受到某种冬季风暴危险警告。费城、纽约和波士顿等大城市今晚可能会出现数厘米的降雪，大城市以外的降雪量最高。 “从华盛顿特区到整个洲际95号路走廊，再到今天晚些时候和今晚从那里向内陆的任何地方，肯定会出现一些更危险的道路状况，”切纳德说。“然后天气会变得相当寒冷。到星期一早上，任何未经处理或清理的道路仍然可能存在一些危险的旅行条件。” 北极寒流卷土重来 但这场雪只是混乱天气周的开始。 美国东部大部分地区今年冬天将经历一些最冷的气温，如果不是几年来最寒冷的气温。 从星期天到下个星期，从落基山脉到北部平原的地区将出现比正常更冷的气温，星期天和星期一气温将降至零下34摄氏度到零下48摄氏度。北达科他州和明尼苏达州部分地区的风寒指数已经达到零下40摄氏度。预计零度以下的寒风将向南延伸至俄克拉荷马州和田纳西河谷。 华盛顿特区星期一寒冷天气的预报，迫使当选总统唐纳德·特朗普的就职典礼不得不移至美国国会大厦圆形大厅内举行。 “华盛顿特区星期一天气寒冷。这是肯定的，” 切纳德表示，气温将在20多度，阵风时速将达到48公里。 与本月早些时候的情况一样，这股最新的寒流来自极地涡旋的破坏，极地涡旋是通常被困在北极周围的冷空气环。 切纳德表示，冷空气向南和向东移动时会有所缓和，但美国中部和东部地区星期一至星期二仍将寒冷，最高气温将在10到20度之间。中大西洋地区和东北部的最高气温也将在10到20度之间，最低气温将在个位数和零下18摄氏度以下，风寒指数将低于零度。 异常冬季混合天气 本周初，寒冷的气温将到达南部，从星期一开始，多达3000万人将遭遇雪、雨夹雪和冻雨的冬季混合天气。这种异常天气预计将从德克萨斯州，延伸到佛罗里达州北部和卡罗来纳州。影响预计将于星期一晚在德克萨斯州开始，并于星期二至星期三蔓延至墨西哥湾沿岸和东南部。 这场风暴是由墨西哥湾上空的寒冷空气和低压系统共同造成的，它可能会给20号州际公路以南横跨路易斯安那州北部和密西西比州带来大雪，并给从休斯顿到阿拉巴马州莫比尔的10号州际公路以南带来雪、雨夹雪和冻雨的混合天气。 路易斯安那州州长杰夫·兰德里(Jeff Landry)星期六在冬季天气来临之前宣布进入紧急状态。他鼓励路易斯安那州居民做好准备并关注天气预报。 (本文依据了美联社的报道。)