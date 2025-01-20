记者手记(2)：过去十多年来，中国妈妈在塞班岛生下三千“美宝”

每年，北马里亚纳群岛都会庆祝在这个美国领土上出生的第一个新年宝宝。然而，2025年的新年宝宝与往年不同：她是一位中国孕妈通过生育旅游在塞班岛生下的“美宝”。自2009年塞班岛对中国游客实行免签政策以来，中国妈妈在这个美属岛屿上生下了3300多个“美宝“。 据当地媒体报道，诞下2025新年宝宝的中国妈妈30来岁，来自上海。她三个月前同丈夫一起抵达塞班岛，1月1日凌晨4点左右在当地唯一的医院顺利产下一名7.2磅重的女婴。因为诞下新年宝宝，当地一家机构还为她送上了一份新年宝宝大礼包。但这位中国妈妈不愿透露姓名。 我们未能联系到这位中国妈妈，但数据显示，到塞班生孩子的中国孕妇并不少。 根据北马里亚纳政府及医院提供的数据，自2008年至2024年9月，外国游客在塞班分娩了3706个婴儿，其中3358个是中国孕妇所生，比例超过90%。2017年和2018年是高峰期，中国孕妇在塞班分别生下544名和574名婴儿，甚至超过本地新生儿数量。 新冠疫情爆发后，赴塞班生子的中国孕妇人数大幅下降；疫情后有所回升，但保持在较低水平。最新的数据显示，2023年1月至2024年9月，到塞班生孩子的中国孕妇为91人，与高峰时期相比减少了九成。 一些当地人表示，过去在街头或海边经常能看到散步的中国孕妇，但如今已不多见。一位母婴店的店员表示，现在入境塞班时海关也会查得很严。 在塞班的几天采访中，我们获悉有两三位中国孕妇正在待产，在医院也遇到过带新生儿回诊的中国妈妈。但当我们提出采访请求时，大多吃了闭门羹。 来自中国广东的小叶(应受访者要求匿名)是唯一愿意接受采访的中国宝妈。她的女儿比新年宝宝早一个月出生。 小叶直言自己是为了让孩子拿“美国护照”，让孩子的未来有更多的选择。她说：“我本身就是想给宝宝一个更好的门槛，因为就是美国的护照，不管去全世界哪个地方，相对来说是方便很多。” 塞班岛作为美国的领土，在那里出生的孩子，根据美国宪法中“出生公民权”的规定，可以自动获得美国国籍。不少中国准父母会选择美国本土的洛杉矶和旧金山生“美宝”，选择塞班岛，大多是因为中国公民可在没有美国签证的情况下入境。 小叶说，她是因为意外怀孕，时间紧迫来不及申请美国签证，从而选择了对中国公民免签的塞班岛。她说自己决定到塞班生子前曾到岛上考察，在怀孕七个月时再次入境塞班，由于自己孕肚并不明显，并且是二度入境，顺利通过了海关检查。 塞班当地官员表示，外国孕妇到塞班生子并不违法，但利用免签政策逾期滞留则违反法律。 “(来塞班生孩子)这并不违法。然而母亲在这里逾期居留就违法了，”北马里亚纳群岛总督阿诺德·帕拉西奥斯(Arnold Palacios)在采访中对我们说。 中国孕妇通常在怀孕30周左右入境塞班，生产完毕后还要坐月子，并在办理完宝宝的美国护照等文件后才会离开，整个过程一般要3-4个月。2019年以前，塞班允许中国游客在岛上停留45天，2019年以后，缩短为14天。但无论如何，中国孕妇如果是以免签形式入境塞班生子，停留期限往往都会超出政策所规定的合法居留期限。 帕拉西奥斯表示，塞班已从去年底开始实施《经济活力与安全旅行授权计划 (EVS–TAP)》(Economic Vitality & Security