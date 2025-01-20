特朗普首日任务清单以及那些可能影响美中关系的行政令

美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)1月20日宣誓就任。预计，他在上任后的几个小时内发布一系列行政命令。这些行政令可能涵盖移民、经济、能源以及外交政策，旨在迅速确立其政府的执政基调，实现他的竞选承诺。 美国有限新闻网(CNN)星期天报道，特朗普可能等不到再次正式入主白宫，而在宣誓就职仪式后，就会在国会山的“小桌子”上就会签署他的行政令。特朗普曾表示，上任第一天，他会签署100多项行政令。 行政令是总统行驶行政权力而颁布的命令，拥有法律效力。根据美国国会研究服务处的解读，宪法的第二条规定，行政权属于美利坚合众国总统。支持者认为，行政令让总统能够在不需要国会授权的情况下，快速高效对某些特定情况作出反应。批评者则担心总统通过行政令避开政府其他分支作出过多命令，而成为事实上的独裁者。 特朗普在第一任期内发布了220项行政令，一些例子包括对主要穆斯林国家公民的旅行禁令，扩大近海水域石油勘探等等。相比之下，截至2025年1月14日，现任总统乔·拜登共发布了156项行政令。 特朗普计划在上任第一天启动大规模遣返行动，这将是美国历史上规模最大的遣返计划，旨在针对数百万无证移民(也称非法移民)。他还誓言终止出生公民权，但这一计划预计将引发重大法律挑战。 重新定义美国的贸易政策也可能在特朗普的首批行政命令中。他承诺对来自墨西哥和加拿大的所有进口商品征收25%的关税，这一举措被视为推动“美国制造”的关键一步。此外，特朗普可能通过行政命令重新审视美国在印太经济框架中的角色，甚至可能退出一些国际经济组织。 特朗普承诺将在第一天签署行政命令，扩大联邦土地和水域的石油和天然气钻探，并取消拜登政府对电动车的激励措施。他还可能再次退出《巴黎协定》，并推动美国从1992年《联合国气候变化框架公约》中撤出。 在外交方面，特朗普承诺恢复对伊朗的“极限施压”政策，并强化对古巴的制裁。他还声称将在上任后24小时内结束俄乌战争，并通过谈判解决冲突。 另外，他还可能撤销拜登政府的教育和环境政策、通过解雇他认为可能在暗中反对他的数千名联邦雇员来重塑联邦政府，以及赦免因参与2021年1月6日国会大厦骚乱而被捕的人。 寻求让短视频分享平台TikTok留在美国继续可用也会在他第一天行政令中。由于星期天就是TikTok“不卖就禁”禁令截止日期，这项任务变得紧迫。 特朗普有关TikTok、关税、气候变化、甚至移民政策都会对美中关系产生重大影响。 延缓TikTok禁令 特朗普星期天表示，他将发布一项行政命令，以延缓联邦政府对TikTok的禁令，给该公司更多时间与中国所有权脱离，并找到美国买家。 就在几个小时前，主要应用商店谷歌和苹果删除了这个流行的社交媒体应用软件，而TikTok也切断了美国用户的访问权限。在特朗普做出上述表示后，TikTok又恢复向用户提供服务。 1月17日，美国最高法院对中国短视频分享平台TikTok案件作出裁决，维持联邦法院之前作出的从1月19日起在全美下架TikTok应用软件，除非其母公司字节跳动做出从TikTok撤资的决定。 最高法院的九名大法官一致认为，TikTok与中国政府的关系所构成的国家安全风险。 特朗普在他上一个总统任期内曾主张由美国公司买下TikTok，但是他在2024年美国大选的竞选活动中使用TikTok为自己造势取得了很大的成效，成功吸引大批年轻的喜爱TikTok的选民，特别是年轻的男性选民。这也改变了特朗普对TikTok的看法。 目前已经确定TikTok首席执行官周受资将出席特朗普的就职典礼，与此同时，本周也传出特朗普团队的重要人物伊隆·马斯克(Elon Musk)有可能收购TikTok.