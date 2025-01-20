四川7歲女孩從發燒到死亡僅3天 【新唐人北京時間2025年01月20日訊】近日，四川7歲女孩被診斷感染甲流，從發病到死亡僅3天。在中國社交平台上，出現許多甲流患者猝死的案例，疑似出現新一輪疫情高峰。 7歲女童從高燒到離世僅3天 據大陸媒體報導，2024年12月17日，四川巴中市7歲的小女孩雒晗妤感染甲流，患急性壞死性腦病死亡。孩子從出現高燒症狀到離世不到3天。 晗妤的媽媽小吳介紹說，12月14日，女兒在家中發低燒，吃過布洛芬後燒退了。凌晨5點，孩子再次出現低燒。 第二天，奶奶帶女兒去住家附近的一家兒童醫院看病。當天下午，孩子燒退了回到家，但不久，孩子開始抽搐。 接到奶奶打來的電話，小吳和丈夫立刻趕回家，看到女兒已經口吐白沫，立即抱著孩子去到白天的兒童醫院。孩子當時已經高燒41度，出現昏迷。 醫生檢查後要他們立刻帶孩子去巴中市中心醫院搶救。到了醫院後，孩子因為呼吸不暢，接受了氣管切開術，插上呼吸機。 凌晨3點，在醫生建議下，孩子又被送去重慶醫科大學附屬兒童醫院搶救。16日下午，醫生診斷孩子感染甲流，患上急性壞死性腦病。 17日，女童身亡，她的診斷書上有肺炎、心肌損害、肝功能損傷等16項併發症。 中國甲流致死案例不斷曝光 小吳把女兒患甲流去世的消息發在社交平台，認識了一群有相同遭遇的家長。她得知在半個月的時間裡，就有10多個孩子因感染甲流猝死。 近日，大陸知名的鬥魚男主播饒靖發帖說，孩子發燒兩天就去世了，「從你生下來我就想著，希望你開開心心，長大做自己喜歡的事，沒想到一場發燒，短短兩天就帶走了你的生命」。 上海交通大學醫學院附屬新華醫院小兒外科醫師王成棟1月5日發布視頻說，「已經連續五個孩子因為流感住到搶救室裡面去，有的人上呼吸機，有的人甚至沒有搶救回來，有的人引發了嚴重的腦炎，人一下子就不行，還在繼續搶救⋯⋯這些孩子得的流感都是甲流。」 一位擁有2901萬粉絲的大陸醫生，1月8日在「醫路向前行」帳號發表視頻說，孩子感染甲流等發燒好了，出現小腿肚子疼，很有可能是病毒性心肌炎，這是很危險的。 在視頻評論區，前500條留言中就有20條談及親友感染甲流後身亡的案例。山東一位家長「隨緣思凡」1月18日留言說，「我兒子是爆發性心肌炎，搶救了十三天沒有搶救回來。」 河南網友「二手烘焙設備」18日在評論區留言，「我老表，也是因為心肌炎，才走四天。才37歲，撇下三個孩子。」 山東網友「慠視蒼鉎」17日留言說，「前兩天，我們這有個孩子得了甲流，好像是誘發心肌炎去世了。從發現到死只有一天，孩子的媽媽還是醫生。」 同一天，海南網友「田園風光」留言說，「剛才有一位家人的同事46歲，甲流後爆發心肌病去世了，表象就是小腿肚子疼。」 廣西網友「戀糖貓」14日在評論區留言說，「我們小區一個月內突然走了幾個鄰居，老的55歲，年輕的12歲，一共四個⋯⋯說是病毒性感冒走的。」