特朗普将在就职演说中呼唤“常理革命”，开启“国家成功的新时代”

美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）星期一（1月20日）正午将宣誓就职，开启他历史性的第二总统任期，而他在随后发表的就职演说中将呼唤美国开展“常理革命”。 华尔街日报根据提前拿到的特朗普就职演说摘要报道说，这位离开白宫四年后又重返大位的美国总统还呼吁美国进入一个“国家成功的新时代”。 “我在重返总统大位之时对开启一个令人振奋的国家成功新时代充满了信心和乐观。改革的浪潮正在席卷全国，”华尔街日报援引特朗普的话说。 “我今天向美国人传递的信息是，是时候让我们再次以历史上最伟大文明所赋予的勇气、精力和活力行动起来，”特朗普在演讲稿中又说。 华尔街日报指出，特朗普此次是带着雄心和抱负重返白宫的，他的重要议程包括大规模搜捕和遣返无证移民、大幅提高进口商品的关税、以及大幅削减联邦政府的规模和员工人数。 华尔街日报援引熟悉就职演说起草事宜人士的话说，如果说特朗普八年前首次总统就职演说中的主题是严厉抨击美国诸多令人不堪的弊端，那么此次就职演说的主题则是乐观向上。不过他也经常会在演说中脱稿即兴发挥。 华尔街日报指出，作为美国第47任总统，特朗普在演说中一方面会重复他的前任们在就职演说中阐述的一些崇高理念，另一方面也将以直白犀利的口吻谈及他认为美国目前最迫切的国家难题以及他解决这些难题的办法。 特朗普是一位雷厉风行的总统，他星期一在美国国会大厦圆形大厅宣誓就职后，预计就会在国会大厦内便立即签署多项行政命令。对他而言，宣誓就职不仅是值得庆祝的典礼，也是说干就干、大展宏图的起点。 原定在国会山室外举行的就职典礼因为遭遇气温超低的严寒而临时转移到室内举行，这也是1985年1月罗纳德·里根（Ronald Reagan）总统第二任期宣誓就职典礼被移往室内举行以来的第一次。 美国首都华盛顿为了筹办特朗普的就职典礼而大大强化了安全措施。邻近国会山的许多交通要道都被封锁，周边一些地铁站也被关闭，市内许多地方还部署了大量的警力。但是，美国官员并不预期会出现大规模的抗议示威。 许多特朗普的支持者从全国各地蜂拥而至华盛顿，庆祝特朗普的第二次就职。华盛顿的旅馆、酒吧和餐馆从周末起就人满为患。就职典礼从室外移入室内举行让一些人略感失望，但是华盛顿喜庆的气氛却丝毫不减。 华尔街日报指出，这可以也说明美国民众对特朗普的支持和接受度已经大大超出以往。特朗普在去年11月举行的美国大选中大获全胜，使得在选战中失利的民主党至今群龙无首，元气大伤。 特朗普目前已经成为共和党众望所归的当然领袖，共和党不仅基本上全部团结在他的身边，而且还以微弱的多数掌控美国国会的参众两院，这给特朗普推动他的政策主张创造了有利条件。 特朗普希望推动的议题很多，其中包括他在第一总统任期内推动的大规模减税计划以及扩大美国自己的油气开发和生产。自从赢得美国大选之后，特朗普还提出了一些具有争议性的主张，其中包括收购格陵兰岛和全面改组被他视为政治斗争工具的美国司法部。 特朗普在星期天举行的一场聚会上表示，他将以“历史性的速度和力度化解我们国家所面临的每一个危机”。特朗普的大选胜利来之不易，他曾两次遭遇暗杀的风险与图谋，去年七月，一名凶嫌发射的子弹还击中了他的耳朵。 现年78岁的特朗普在入主白宫后的最初几天内将签署几十份行政命令，内容涉及移民、边界安全和能源安全等优先要务。他星期一宣誓就职后，还将签署一项行政命令，让中国短视频社媒平台TikTok“不卖就禁”的法律延后90天执行，以便在确保美国用户数据安全和美国国家安全的基础上让这一极受欢迎的平台继续存在。 特朗普星期五还将前往加州，查看洛杉矶野火对当地社区造成的巨大灾情。 特朗普是美国历史上第二位连任失败后又卷土重来的总统。民主党籍的格洛弗·克利夫兰（Grover