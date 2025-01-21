「高端就業」陷阱：男子花數十萬買菸草局工作被騙 【新唐人北京時間2025年01月21日訊】近年來，由於企業、公司經營困難而經常裁員，工作不穩定與求職難的社會現實，促使越來越多年輕人不惜砸重金去「找門路」，尋求進入國企或事業單位，找一份有編制的「鐵飯碗」。於是各種「內部直推」「 高端就業」的中介在社交平台上湧現，許多人花了錢卻發現上當受騙了。 廣東潮州青年林簡義原是地方法院的一名合同工，每月收入2000多元，無法維持他和妻兒一家三口的日常開支。現年28歲的他一心想找一份穩定的工作，曾連續多年備考公務員未果。2023年底，在親戚介紹牽線下，林簡義與經營一家專注 「高端就業」的人力資源服務公司的老闆搭上了線，對方宣稱可以通過「內部渠道」將求職者推薦至菸草局、電網等炙手可熱的單位。 在支付了28萬元（人民幣，下同）的現金預付款後，對方與林簡義簽署了一份合同，承諾將在一年內安排林簡義進入中國菸草專賣局潮州分公司，筆試、面試、政審、體檢只需走過場，保證「包過」。對方還承諾，這份工作的月薪過萬，加上豐厚年終獎，年收入可達20多萬。雙方約定，在林簡義順利上崗後，還需支付24萬元的尾款。這份合同涉及的服務費合計起來達52萬元。 付完定金4個月後，林簡義於2024年3月收到街道中介公司的通知，被安排去河南鄭州參加了為期幾天的「崗前培訓」。培訓地點設在一家靠近河南鄭州菸草研究院的公寓式酒店，參加培訓的學員們被嚴格禁止拍照或發布朋友圈，由幾個自稱菸廠退休職工和幹部者授課。又過幾個月後，林簡義被中介公司安排去了貴州畢節的一家菸草營銷中心「實習」，具體工作就是在菸站幫忙分揀菸草。 按照合同約定，林簡義應當在招聘的綜合面試和終審環節後繳納24萬元尾款。但在2024 年 8月，林簡義剛到貴州實習沒多久，中介就催他繳齊尾款。對方急切的態度讓林簡義感覺不對勁，於是他拒絕這個與合同不相符的要求。不料，一個星期後，林簡義就被告知合同終止，並被要求從實習單位打包行李離開。 林簡義冷靜下來仔細復盤這筆交易，才意識到崗前培訓和實習通知，都來自一個私人號碼，他從未收到過官方通知；而且對方承諾在自己辭職後就續社保，但至今他的社保仍是斷繳狀態。最可疑的是，他事後查詢發現，原來這家中介公司，竟然是在自己交款前幾天才臨時註冊成立的。這時候，他判斷自己應該是被騙了。 今年34歲的趙琳遭遇與林簡義相似。學歷不高的趙琳打了十年工，做過銷售，自學過編碼和設計，但她就職的那些小公司、小企業經營困難，經常裁員，總是「幹著幹著老闆就跑路了」，好幾次報警維權。最後為工作發愁的趙琳也踏入了「高端就業」中介公司的陷阱。 趙琳交了定金後等了好幾個月，也沒等到安置工作，中介的人找了各種藉口來推諉，甚至連她要跟中介視頻或見面都被對方搪塞拒絕了。最終，林簡義和趙琳等幾名受害者選擇了報警，警方卻拒絕立案，理由是證據不足。 「警察去調查了，說沒有查到犯罪事實不予立案。」林簡義接受陸媒採訪時說。 近年來，因為經濟不景氣，工作不好找，一般民營企業經常會裁員，許多年輕人都不約而同地目光投向了相對穩定的國企或公務員，指望花點錢能夠找到一份「鐵飯碗」，給自己未來上個「保險」，因此往往明知有風險也想要「搏一把」。在裁判文書網上就可以看到大量「高端就業安置」引發的刑事和民事訴訟。 2024年11月，蘭州警方偵破一起特大招聘詐騙案，涉案金額超過8000萬元，受害者多達400餘人，均為大學應屆或往屆畢業生。該案的案情就揭開了 「高端就業安置」業務背後的利益鏈，所謂通過「內部渠道」保送進入國企、央企，很可能是多名詐騙人員配合演出的一場騙局。 （責任編輯：何雅婷） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/21/a103950100.html