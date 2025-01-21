惠虎宇：妙瓦底魔窟是中共超限戰的產物 緬甸妙瓦底KK園區現在幾乎成為恐怖主義的一個代名詞，這裡每天都在發生人口販賣、非法拘禁、強制勞動、酷刑、強姦、虐殺、甚至活摘器官等罪行，而受害人都是中國人。類似這樣的園區，據說在緬甸境內有數百個，每年被拐賣和綁架到這些魔窟的中國人超過7萬人。 中國大陸演員王星1月7日獲救後，妙瓦底的罪惡再次曝光在世人面前，引發廣泛關注。人們很難想像在科技日益發達，信息交流如此便利的地球村，在光天化日之下竟然還存在著如此肆無忌憚的現代奴隸工廠。更讓中國人憤怒的是，為何在緬甸具有巨大政治影響力的北京政府不去營救在這些魔窟裡遭受酷刑折磨的中國國民？ 事實上，緬甸這些魔鬼產業園區的幕後大佬正是中共政權，而這些魔窟的長期存在且能安全運作是中共的超限戰戰略結出的惡果。 超限戰與中共的戰爭體制 1999年兩位中共軍人發布新書《超限戰》引發西方世界的巨大關注。作者在書中對「超限」做出了如下說明：「所謂超限，是指超越所有被稱之為或是可以理解為界限的東西。不論它屬物質的、精神的或是技術的；也不論它被叫做『限』、『限定』、『限制』、『邊界』、『規則』、『定律』、『極限』甚至是『禁忌』。」 可見，「超限戰」不僅僅要超越傳統戰爭的規則和底線，也要超越人類社會維持正常社會關係的一切道德和倫理底線來達成摧毀對手的目標。用作者的話來說，就是「徹底做一回軍事上的馬基維利」——為達目的可以不惜使用一切手段。 超限戰體現了馬克思《共產黨宣言》的根本宗旨，即「共產黨人不屑於隱瞞自己的觀點和意圖，他們公開宣布：他們目的只有用暴力推翻全部現存的社會制度才能達到」。這意味人類社會已有的文明體系，包括道德、倫理、法律等良性社會關係都屬於共產黨要摧毀的對象，而要摧毀這些由文化和制度體系構築的正常社會關係，對人類文明進行不擇手段、沒有下限的超限戰就成為共產黨的不二選擇。 2003年網絡上傳出中共前國防部長遲浩田的一次內部講話，題目是「戰爭離我們不遠，它是中華世紀的產婆」。這篇講話有三個主題：一、以經濟建設為中心只是幌子，以戰爭為中心才是中共的一貫宗旨；二、將共產黨的命運與世界命運緊緊捆綁，黨的利益高於全人類的利益，如果黨不存在了，世界也不能存在；三、中共與美國的關係是你死我活、不可共存的敵對關係，解決「美國問題」是歷史交給中共的任務，未來適當時機將用生物武器將美國「清場」。 以上講話稿在網絡流傳甚廣，根據其內容、語言風格、戰略體系和價值觀來判斷，可信度非常高，也因此成為外界了解中共真實意圖的一份重要文件。 《超限戰》和遲浩田的這篇講話稿在思想理念上高度契合，前者透露出中共的全球戰略模式是無底線的超限戰模式，後者則進一步暴露了中共在實施超限戰戰略中的總體方向與目標。同時，遲浩田的講話也凸顯出中共體制的戰時體制本質——其所有的政策和行動都圍繞著為戰爭進行準備，而中共的首要敵人則是美國。 從中可以看出，中共所謂的對外開放、友好合作與發展經濟的宣傳，不過是一層精心包裝的美麗畫皮，而畫皮之下卻隱藏著一個面目猙獰的魔鬼。2013年，中共黨魁習近平提出「一帶一路」倡議，將中共的經濟模式向全球輸出與擴散，這隻魔鬼也因此向全球的戰略要地伸出了其魔爪，試圖進一步實現其地緣政治野心。 控制緬甸無所不用其極 中共打造妙瓦底魔窟 緬甸是中共「一帶一路」計劃在東南亞的重要門戶，是中共戰略物資進出印度洋的唯一陸路連接。相較於巴基斯坦或其它地區，緬甸距離中國內陸更近，運輸成本和效率更高，特別適合作為中共進出印度洋的陸路通道。 中共在緬甸的印度洋沿岸經營著若干港口，其中最重要的是位於若開邦的皎漂（Kyaukpyu）深水港。中緬石油管道和天然氣管道從這裡穿過緬甸國境直達中國雲南，這些管道為中共提供了一條從中東和非洲進口能源的路徑，避開了馬六甲海峽，大大降低了中共所面臨的地緣風險。 此外，緬甸是印度洋沿岸的重要國家，地理位置非常重要，緬甸的皎漂港和位於阿拉伯海的巴基斯坦瓜達爾港都是深水港，都適合打造軍港。中共在這兩處都投入巨資營建港口設施，為未來的軍艦入駐創造條件，以對印度形成戰略犄角之勢。 中共要達成以上戰略，就必須要深度掌控緬甸政局。中共對緬甸的滲透經歷了兩個階段，上個世紀的輸出革命和本世紀的經濟滲透。 從上世紀50年代到70年代，是中共在東南亞輸出革命的高潮期，緬甸共產黨在這個時期得到中共的大力支持，一批緬共高級領導人在北京國際馬克思主義學院學習，並在中共軍隊中掛職鍛鍊。緬共全勝時期掌控了大概1萬平方公里的土地。90年代緬共失敗後很多領導人流亡中國，緬甸的地方武裝分化呈現出更加複雜的態勢。時至今天，緬甸政府依然不能掌控緬甸全國局勢，緬甸北部和東南部的很多地區依然由地方割據勢力控制。 本世紀以來，中共在加入世貿後經濟力量迅速壯大，並於2013年提出「一帶一路」倡議，試圖通過資本輸出掌控東南亞的戰略要地。正如前面所述，中共的資本輸出其實只是一個幌子，其背後運作模式是中共的超限戰理念。緬甸的分裂局勢為中共實現資本滲透提供了絕佳機遇。一方面中共通過直接行賄、傭金回扣、股份分紅等常見的經濟滲透模式賄賂緬甸官員，推動中共在緬甸的大型工程建設項目，如中緬油氣管道項目，皎漂經濟特區深水港項目。另一方面，中共也通過向地方割據勢力提供資金、技術、勞動力以及軍警裝備等支持，在當地建設產業園區以進一步加強對這些地區的影響力，逐步成為緬甸割據勢力的幕後操控者。