公司副總裁：回想起曾祖父曾在古巴受迫害

【新唐人北京時間2025年01月22日訊】1月17日晚，神韻新世界藝術團在聖彼得斯堡的杜克能源表演藝術中心-馬哈菲劇院（Duke Energy Center for the Arts–Mahaffey Theater）上演了第二場演出。Carlos Barrantes先生看完神韻，很受感動，因為自己聯想起祖父在古巴所遭受的迫害。 副總裁Carlos Barrantes：「一個非常非常美麗的經歷。至少看一次神韻，這是一個非常享受的經歷。」 Carlos Barrantes：「美麗、典雅的服飾，非常美麗。」 公司老闆Matt Mcclellan：「太棒了！舞蹈家的舞蹈技能很高，表演技能高，對稱的舞蹈編排，這是世界一流的演出。我特別喜歡，神韻演員刻畫老人的節目，脊椎彎曲，顯示出長者儀態。長壽的關鍵是有一個好的姿勢，打赤腳，他們穿的舞鞋對保持良好姿勢，和保持良好的骨骼排列有好處。人老了，也會保持優雅的姿態。」 Matt Mcclellan：「這體現出一個高品質演出。因為神韻藝術家和老師的努力，才能使神韻成為世界一流演出。」 Carlos Barrantes：「歌唱家們的演唱非常好、非常棒！他們的聲音跨越不同音階，彷彿聆聽歌劇般。」 Carlos Barrantes：「二胡非常棒！二胡演奏的曲子非常寧靜，這給人內心帶來寧靜和平和。如同主持人說的，德音雅樂能讓人身心安泰，真是這樣的。」