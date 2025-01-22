到青森縣寫書 意外搭火車到北海道…老爺酒店沈方正「計畫通」大轉性：隨遇而安 找到旅行驚喜

旅行，是許多人放鬆調劑、為自己充電的方式，也有人將它當作是拓展視野的管道。但，無論是哪種目的，當時空、場域不同，人們的心境也會改變。 看老爺酒店集團執行長沈方正、宗大建設二代林子鈞和極品莊園咖啡總經理王連紅，如何各自將他們的旅遊經驗轉化成養分，昇華為生活和工作中的哲學。 當旅行計畫被打亂，有多少人能夠隨遇而安，甚至從中找到新的樂趣？ 「有次我到台中出差，打算提前一天南下，去吃一間存在我口袋名單許久的肉圓店，一查 Google，發現旁邊還有一個夜市叫做葫蘆墩。光是邊從車站走去的路上，我邊想就覺得開心了！」說這話的，是從事飯店、旅遊業 30 餘年的老爺酒店集團執行長沈方正。 喜歡旅遊、愛吃美食的他，常常利用零碎時間，用手機發掘景點或餐廳，光是手機記事本裡的待訪清單就有 9 百多項。 「結果我穿著西裝，背著背包來到攤位前，老闆一臉尷尬跟我說：『賣完了！』本來想說還有夜市可以逛，結果又發現當天公休。」滿懷期待前往，卻撲了空，沈方正語氣裡還是有些無奈。 不甘心就這樣敗興而歸，沈方正看見不遠有間麵店，決定去一探究竟。「招牌寫著『大慶麵食館』，走進去才發現，這哪裡是麵店，根本就是熱炒店，簡直太神奇了！」就像是找到寶藏的孩子，沈方正興奮分享說，自己當晚點了三菜一湯，酒足飯飽，還將吃不完的菜打包回飯店當消夜，聽得出來對這個「意外」十分滿意。 「這樣的探索才是最好玩的！」沈方正為這趟小旅行下了結論。 他觀察，隨著社群網路的進步，只要善用手機，人人都能快速找到當地最知名的景點、餐廳，「如果都只看 Google 評論，幾乎 90％ 的旅行經驗會跟大家一樣。」對他而言，如何發掘還未被開發的內容，讓旅遊更貼近在地生活，就成為最重要的環節。 「不刻意地在旅遊過程中，發現有趣的事情，才能擁有與眾不同的體驗。」儘管早已是自助旅遊的老手，但長年保有赤子之心的沈方正認為，透過這樣的小驚喜，更能跳脫大眾的慣性思考，發展出獨樹一格的人格特質。 「對照到工作這件事上，我們的團隊也要有能力這樣玩，才能告訴客人，在台灣可以玩什麼。」他如此期許老爺集團團隊。