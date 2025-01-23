A股市场低迷 中国要求养老金和公募基金加大投资

中国政府要求养老金和共同基金增加对国内股票的投资，以帮助低迷的A股市场摆脱困境，试图通过确保股价上涨，来鼓励人们增加支出。 官员星期四(1月23日)在北京对记者表示，从2025年开始，未来三年公募基金应每年至少对A股增持10%，商业保险基金必须将其每年新增保费收入的30%用于投资A股。 “这意味着将每年至少为A股新增几千亿元(人民币)的长期资金，”中国证监会主席吴清表示。 这一宣布是在包括负责养老金的部委和央行在内的中国高级财金官员召开会议后所发布的。 吴清表示，六部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确了稳步提高中长期资金投资A股规模和比例的具体安排。 “《实施方案》各项措施的落地将进一步提升中长期资金的权益配置能力，稳步扩大投资规模，改善资本市场资金供给与结构，巩固资本市场回升向好的良好局面，”吴清说。 这一举措是在中国最大节日农历新年前宣布的。在春节期间，中国家庭常会在食品、旅行和发给孩童及年轻人的红包上大笔支出。 北京宣布提振A股措施的消息公布后，香港和上海股市星期四早盘上涨，但随后回吐涨幅。上证综合指数收盘上涨0.5%，香港恒生指数下跌0.4%。 中国股市规模庞大，但市值在2008年全球金融危机前达到顶峰后，一直徘徊在低位。股价不增长、房价又下跌，使得中国家庭消费意愿减弱，整体消费需求和经济增长放缓。 吴清表示，养老保险基金、年金基金等需要改革其业绩的考核方式，并鼓励上市公司进行更多股票回购、支付更高股息，为股东带来更好的回报。 “对中长期资金入市工作来说，这是一个非常重要的制度性突破，可以说解决了多年要解决没解决的问题，”他补充道。 瑞银证券中国股票策略师孟磊(Lei Meng，音译)在星期四的评论中表示，大股东抛售和市场剧烈波动已对中国市场造成重创，因此，长期投资者参与股市的意愿已经减弱了。 “此市值管理改革方案的提出直接针对这个问题，因为它直接关系到投资者的获益感受，”孟磊说。 但此类举措在过去往往失败，因为它们试图通过法令来扭转市场情绪。 “正如我们过去所看到的那样，这种努力就像试图用湿柴生火—往往被证明是无效且短暂的，”SPI资产管理公司的斯蒂芬·英尼斯(Stephen Innes)在一篇评论中表示。 （本文依据了美联社的报道。）