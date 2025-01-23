伊斯兰国声称对阿富汗中国公民遭遇的罕见致命袭击负责

阿富汗东北部塔利班当局星期三(1月22日)表示，一起枪击事件导致一名中国公民死亡，而他的当地翻译没有受伤。 阿富汗的伊斯兰国(Islamic State)分支伊斯兰国呼罗珊组织(IS-Khorasan)声称对塔哈尔省(Takhar)发生的这起致命枪击事件负责，塔哈尔省位于阿富汗与塔吉克斯坦的边界。该恐怖组织在其媒体Amaq上表示，其“士兵”使用自动武器瞄准了这名中国男子。 塔利班官员表示，这名遇害的外国人在阿富汗一家矿业公司工作。 该省警察局长穆罕默德·阿克巴尔(Mohammad Akbar)表示，这名中国公民星期二晚间与他的翻译一起乘车前往达什特卡拉区时，他们的车辆遭到伏击。 阿克巴尔表示，外国游客在开始公路旅行之前必须通知当地警方，但他说这名中国公民没有这样做。这名警官补充说，对袭击事件的调查正在进行中。 “相信中国驻阿富汗使馆会跟踪了解，尽全力保护中国公民的合法权益和人身安全，”中国外交部发言人毛宁在北京举行的新闻发布会上被问及枪击事件时说。 此次中国公民在阿富汗被枪杀是2022年12月以来的首起。2022年12月，伊斯兰国呼罗珊武装分子袭击了喀布尔一家深受中国投资者欢迎的酒店。那次袭击造成三名阿富汗人死亡，18人受伤，其中包括五名中国公民。 2021年8月，塔利班重新控制了阿富汗，当时美国及其西方盟友在驻扎近二十年后从阿富汗撤军。 尽管作为事实上的阿富汗统治者的塔利班声称，自夺取政权以来，他们已经恢复了这个饱受冲突蹂躏的国家的和平与秩序，但伊斯兰国呼罗珊组织却多次针对塔利班领导人、主要宗教人物和阿富汗少数派什叶派社区成员发动高调袭击。 没有任何国家正式承认原教旨主义者塔利班是喀布尔的合法统治者，主要是因为他们对阿富汗妇女权利和自由以及其他人权问题进行了全面限制。 自塔利班掌权以来，中国是第一个任命驻阿富汗大使的国家，并承认塔利班驻北京大使。中国还加强了与事实上的喀布尔政府的双边贸易和投资关系，以帮助稳定阿富汗经济并应对严重的人道主义危机。 自塔利班接管以来，中国投资者已与喀布尔签署了阿富汗采矿和石油领域的重要协议。 分析人士认为，出于安全关切，中国正加强与塔利班的外交和经济接触，以防止塔利班再次陷入混乱，避免武装分子利用阿富汗领土作为基地，针对中国利益发动恐怖袭击。