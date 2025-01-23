馬德里旅展開幕國王親上陣 台灣館秀單車、珍奶吸睛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者胡家綺馬德里23日專電）西班牙「馬德里國際旅展」昨天開跑，由國王夫婦主持開幕式，預計迎接25萬人參觀，台灣館秀出單車、珍奶等旅遊亮點，並邀國畫老師揮毫台灣水牛表現「臺灣尚勇」民主觀光活力。 西班牙日前才剛宣布，2024年觀光業爆炸性復甦，除了迎來破紀錄的9400萬觀光人次，僅次法國、蟬聯全球第2大旅遊目的地，觀光收入也創下歷史新高。 趁勝追擊，第45屆馬德里國際旅展（Feria Internacional de Turismo, FITUR）昨天開跑，由西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Reina Letizia）主持開幕儀式，並親臨多處展館參觀，以示對觀光產業的重視與看好。 根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導， 馬德里國際旅展22至26日在馬德里展覽中心（Ifema）舉行，共設立9座展覽館，有來自156個國家、884個單位、9500家企業參展，比去年成長10%。 今年展會特別關注觀光產業中「科技革新與應用」、「永續發展」及「無障礙旅遊價值鏈優化」議題，預計吸引25萬人參觀，將為馬德里帶來約4億4500萬歐元（約新台幣151億元）的經濟效益。 地主國西班牙共包辦3座展覽館，其中，觀光資源最為豐富的安達魯西亞（Andalucía）自治區就包下1整座，以最新觀光品牌標語「情迷安達魯西亞」（Andalusian Crush），推廣當地歷史、藝術、音樂、文學和美食等熱力四射的多重文化旅遊面向。 今年台灣展館也熱鬧滾滾，結合「美食」、「生態」及「文化」主題，由駐西班牙代表處邀請捷安特、美利達、旅西珍奶和旅行業者共襄盛舉，一同推廣台灣自行車生態觀光和珍奶美食文化等台灣品牌與旅遊亮點。 駐西班牙代表處代理館長葉長春在開幕致詞指出，台灣擁有自然景觀、多元文化與美食，是全球半導體製造科技強國，且具有獨特溫暖的人情味，期盼與西班牙共同推動雙邊觀光成長。 西班牙參議員暨「福爾摩沙俱樂部」共同主席拉馬塔（Eloy Suárez