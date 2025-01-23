許金山案・一片看清｜「完美」謀殺妻女 跨度十年 重審仍判罪成

許金山——原來中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授，2015年5月22日，他的太太黃秀芬駕駛許金山送她的黃色Mini Cooper房車與次女許儷玲外出，然而車內卻充滿一氧化碳，她與女兒路途上中毒身亡。警方調查後，懷疑氣體由車尾箱一個已扁塌的瑜伽球釋出。巧合的是，許金山亦正進行一個與氧化碳相關的研究，他不但叫校方訂購氣體，事發前兩天，更把兩個注滿一氧化碳的瑜伽球帶回家。許金山多年來一直與一名研究助理有婚外情，他與妻子的感情並不好，並在案發前約一年曾談過離婚。 一切就如偵探小說情節，卻發生在現實世界，警方由毫無頭緒，至從現場環境的蛛絲馬迹，逐步揭開案件的每件細節，許金山曾經在案發一年後因涉嫌謀殺被捕，但之後無條件釋放，到2017年9月，警方才正式拘捕和控告他兩項謀殺罪。 縱使案件沒有目擊證人，只憑環境證供，經歷審訊、上訴、重審，許金山更突然不需要律師代表，親自盤問證人，惟陪審團仍再度裁定許謀殺罪成。這宗被主控官形容是近乎完美的謀殺案，最終仍是逃不過法網。 許金山案相關報道 【01法庭】YouTube影片播放清單 2015年5月22日，一架黃色Mini Cooper停在西貢路中間多時，途人報警發現車上兩人一氧化碳中毒，揭開許金山謀殺妻女案序幕。圖為案中證物，拍攝到車輛停在路中間的情況。（資料圖片 / 羅君豪攝） 事件由兩母女離奇死於車內開始 馬來西亞籍的許金山，案發時53歲，他與47歲的妻子黃秀芬育有四名子女，長女亦是習醫的。兩夫婦擁有多項物業，一家人看似生活美滿。 2015年5月22日下午約2時許，許妻黃秀芬駕駛黃色Mini Cooper離開她於西貢的住所，當天碰巧不用上課的16歲次女許儷玲（Lily）亦有同行。有途人在西沙路跑步時看到黃色Mini Cooper停在路邊，約一個小時折返後仍停在原處，發現車內二人昏睡情況異常，遂報警求助。黃秀芬與Lily被送到醫院搶救後證實不治。 身兼中大醫學院任副教授及麻醉科醫生的許金山，當時正為病人施手術，他得知妻女出事後即趕往醫院，到場時兩人已無脈博和呼吸，親自為二人再檢查，也改不了二人已死的結論。但有警員見到，許在醫院時，只抱着女兒痛哭，卻沒有望向妻子，彷彿對妻無感，覺得有點奇怪。 許金山謀殺妻女案，有一氧化碳的瑜伽球是關鍵證物。（資料圖片 / 羅君豪攝） 一氧化碳成為案件的唯一線索