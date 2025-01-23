【禁聞】「媽媽回應紐時攻擊」系列報導之八 紐時用七個不滿屏蔽上千正面心聲 【新唐人北京時間2025年01月24日訊】自2024年8月以來，《紐約時報》發表了一系列攻擊法輪功修煉者創辦的神韻藝術團以及法輪功本身的文章。然而研究發現，8月的文章幾乎完全依賴7位前演員的說法，完全忽視上千名現役和前任演員，以及他們父母的正面聲音。「媽媽回應紐時攻擊」系列報導之八，一起來聽更多母親的心聲。 自2024年8月以來，《紐約時報》連續發表了一系列文章，針對神韻藝術團以及法輪功。將神韻描繪成一個虐待性的環境，將演員視為「消耗品」，而其他人則從中獲取經濟利益。 法輪大法信息中心（Falun Dafa Information Center，FDIC）對《紐約時報》報導的各個方面進行了研究。發現在2024年8月的一篇文章中《紐時》記者聲稱採訪了80人，其中包括25名前神韻演員。然而，文章本身幾乎完全依賴7位前演員的說法。 另一方面，超過650名現任和前神韻演員簽署了一份請願書，申明《紐時》文章是「對我們的工作、信仰和生活方式的嚴重扭曲和失實敘述」。超過570名神韻演員的家庭成員，大多是父母，也簽署了同樣的請願書。 實習演奏員媽媽媒體人Mona：「我覺得他們這個寫報導的人，非常不了解實際情況，因為我的孩子在飛天學校學習之後，不光是身體好了，其實他以前在家裡會有各種毛病的，而且人變得非常的懂禮貌，非常謙遜，非常的就是跟我們溝通也都非常的好，就是他的那種教養不是我能夠教出來的。」 實習演員媽媽製片人Sophia：「你像我的孩子去了神韻以後，他由一個家，他變成有兩個家，他回到自己真實的家，他也很高興，回到那個飛天學校這個大家庭，他也非常高興。因為在兩個環境裡他都沒有紛爭，都沒有勾心鬥角，都沒有爾虞我詐，這樣的生活環境其實對他們將來的人格的養成和將來在社會上成長也好，他是非常健康的一條路。」 比起少數幾個心懷不滿的前演員，更多現役演員的媽媽們講述了她們的孩子有多麼喜愛神韻。 神韻演員媽媽前韓國資深教師Yujin Kim：「神韻以前有個聖誕奇觀的演出，我們在無線電城看了這個聖誕奇觀的演出。我兒子看了之後非常驚訝，這是他作為一個舞蹈演員想要呈現出的最棒的作品。他說他也想去這個藝術團，跳這樣的舞。所以後來我跟我先生回到韓國，我兒子就留在了紐約，他加入了神韻藝術團。」 Sophia：「因為他都是自願，他都是出於自己喜歡，自己追求，自己覺得要做這樣一個社會上的好人，把這些普世價值帶給他周圍所有的人包括觀眾他才會這樣做。所以他們在一個充滿著愛心，充滿著善意的這樣的一個環境裡生活著，所以我不能理解《紐約時報》把我們說成這樣。」 神韻在聲明中表示，《紐約時報》基於少數不滿的前演員的個人敘述，與事實背道而馳。事實上，神韻演出團85%的藝術家都是成年人，其餘的職位向兩所附屬學校——飛天大學和飛天藝術學院裡有才華的年輕人開放。學生參加神韻的演出是紐約州教育部批准的課程的一部分。 神韻聲明還指出，飛天所有學生都獲得全額獎學金，其中包括食宿，每年折合約五萬美元，而且在巡迴演出期間，所有費用都由公司承擔，包括在高檔酒店的住宿、餐飲，甚至大多數娛樂活動。 Mona：「所有我碰到的音樂界的頂尖人士都跟我說，哎呀，這個小孩子有這樣實習的機會，全世界各地的跑，真是太幸運了。在中學就有機會去體驗一個作為音樂家，你們未來的生活會是什麼樣的，所以你們就可以隨時做選擇，到了大學當然是會有更多的選擇。所以他們所有的人都跟我說，哎呀，這些孩子太幸運了，沒有人會覺得這些孩子是被剝削的，只是說這種機會是千金難買的。」 《紐約時報》的報導還稱，神韻利用宗教忠誠來要求其信徒「免費勞動」。媽媽們表示，義工精神不僅在西方還是東方社會都是很正常的。 Mona：「其實做義工這件事情，它在西方社會它是西方文化的一部分，就是說你有能力的時候你要回饋這個社會。第二個我們中國人也會講說要受滴水之恩，當以湧泉相報，那麼我們的孩子學習是全免學費的，那麼作為一個孩子的家長，我覺得我們享受了這麼多學校給予我們的福利，我們報答一點點，我們只是花一點點自己的時間，業餘時間去做一些義工，這是天經地義的事情。」