剥夺妇女基本人权 国际刑事法院申请逮捕塔利班领导人

国际刑事法院（ICC）首席检察官宣布，已申请对两名塔利班领导人发出逮捕令，指控他们歧视与迫害已成年和未成年女性，犯下危害人类罪。阿富汗塔利班政府2021年8月夺取政权以来实施极端伊斯兰律法，广泛压制妇女权益，包括禁止年满12岁的女孩受教育。 国际刑事法院检察官卡里姆·汗(Karim Khan)办公室星期四(1月23日)发表声明称，他已请求法官批准对塔利班最高领袖海巴图拉·阿洪扎达(Hibatullah Akhunzada)及阿富汗最高法院院长阿卜杜勒·哈基姆·哈卡尼(Abdul Hakim Haqqani)发出逮捕令，指他们因为针对阿富汗女孩和女性“基于性别的迫害行为”而负有刑事责任。 塔利班2021年重新掌权以来严格限制女性权益，成年女性须穿着遮盖脸部的罩袍，不得在没有男性监护人陪同下出行，不得进入公共场所、游乐园、健身房等处所，不得接受中学与大学教育，禁止从事大多数工作，数百家女性美容院遭强行关闭。 阿洪扎达去年还下令，建筑物设置的窗户不得看到有女性站着或坐着的处所。 卡里姆·汗在声明中表示，阿富汗的妇女与多元性别(LGBTQI+)群体“正面临塔利班前所未见且情理难容的长期迫害”，这些情况至少自2021年8月15日塔利班攻占阿富汗首都喀布尔就开始，持续至今。 声明称，阿富汗女性和女孩当前的处境是不可接受的，而塔利班对伊斯兰教法(sharia law)的解释不能当作侵犯人权或犯罪的理由。 这是国际刑事法院首次将针对LGBTQ+群体的攻击视为危害人类罪。 检方提出的逮捕令申请，将由国际刑事法院三名法官组成的合议庭决定是否批准。批准程序没有明确期限，但通常需时三个月左右。 前阿富汗官员警告：恐成为塔利班宣传材料 对于国际刑事法院检察官申请逮捕令，塔利班领导层尚未有回应，人权团体则表示欢迎。阿富汗妇女正义与关注运动(Afghan Women’s Movement for Justice and