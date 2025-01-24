韩国瑜：参加特朗普就职“爆出大红盘”；美议员力挺台湾抗衡中国威胁

台湾立法院院长韩国瑜率领跨党派立委代表团，出席美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)就职典礼，并在1月22日行程结束时表示，此行为台美关系带来“具体突破”，堪称“爆出大红盘”。代表团成员与多位美国国会议员及智库交流，获得正面回响，美国议员也承诺将持续支持台湾，应对来自中国的挑战。 韩国瑜率领国民党、民进党及民众党立委组成的代表团，在华盛顿展开紧凑行程。韩国瑜在下榻酒店举行的记者会上所说：“起得比鸡早、跑得比马快”的行程，尤其在特朗普决定将就职仪式从室外改到室内举行的变动后。韩国瑜说，许多人都为代表团能否顺利参加就职典礼“捏一把冷汗”，担心代表团会“铩羽而归”，“甚至连入场资格都没有”。 爆出“大红盘”获具体突破 “结果呢？没想到爆出一个大红盘啊，”韩国瑜说，“不光是我们几位委员进场了，俞代表跟我更是跟川普总统距离大概只有25公尺左右，旁边坐着美国各州州长、各军种的高级军事人员，还有各国的外交使节、使节团。所以这一次可以说是中华民国对台美之间关系啊，在川普跟万斯的总统、副总统就职典礼上获得一个具体突破。” 不仅参加就职仪式得到“突破”，韩国瑜说，代表团此行与数十位美国参、众议员会面，星期三(1月22日)一早也和美国政府“重要的负责亚洲部门的行政部门官员”及各个智库交流，得到很好的成果。 “大家都坦率而且深入的交换意见，聚焦几个重点，第一就是美台之间的关系，第二就是台湾的安全，第三就是美台之间未来科技、商业，甚至教育文化等有没有可能进一步的突破与交流，”他说，代表团感受最强烈的，就是美国国会无论任何党派，对台湾的支持强度都非常的强，美国智库对台湾的情谊也非常坚定，让代表团“为之感动”。 这个由八位立法委员组成的代表团除了国民党籍的院长韩国瑜外，成员还包括三位民进党立委王定宇、陈冠廷及郭昱晴，三位国民党立委柯志恩、葛如钧及李彦秀，以及一位民众党立委陈昭姿。 总预算朝野不同调但出访对外一致 台湾中央社报道，立法院星期二在反对党国民党和民众党联手合作下三读通过2025年中央政府总预算，将执政的民进党政府提出的新台币3.13万亿总预算删减至2.92万亿(约为891.5亿美元)，删减及冻结的预算幅度约达7%，创下历史新高，反对党称这是为人民荷包把关，但行政院长卓荣泰批评，在野党将预算删减冻结的程度将使政府施政“窒碍难行”。 尽管立法院内朝野政党立场不同，但韩国瑜在记者会上感谢跨党派委员能“捐弃政党之间不同意见”，来到美国“一致对外”，使得这场的参访“空前的成功”。 “为了中华民国与美国的外交关系，大家一条心，把所有拳头化成了一个拳头一致对外，让美国所有跟我们接触的友人都可以强烈感受到，我们台湾人民是非常温暖善良，而且对外想法做法都是一致的，”他说。 美议员：力挺台湾抗衡中国威胁 美国伊利诺州民主党联邦参议员塔米·达克沃斯(Tammy Duckworth) 星期三发布声明说，她前一天与韩国瑜及他率领的立法委员代表团会面，双方讨论了美国如何在台湾面临来自中华人民共和国威胁之际继续支持台湾、协助台湾加强国家安全并进一步强化双方的经济关系。 “如果美国想要维持全球领导者地位，我们就必须现身并支持我们的朋友，像是台湾，它在努力加强自己的民主之际正面对来自中华人民共和国日益升级的威胁，”达克沃斯说。 她说，近年来她与许多位国会不同党派议员合作，协助台湾人民加强公民防御、在新冠大流行最高峰时交付台湾亟需的新冠肺炎疫苗，并且从芯片制造到农业投资等，在所有事物上深化美台双边贸易关系。 “我很高兴有机会与韩国瑜院长及他的同仁见面，我也将继续尽我所能加强我们重要的伙伴关系，展现美国与台湾站在一起，而且将长期如此的立场，”达克沃斯说。 达克沃斯办公室说，去年5月，就在台湾总统赖清德就职数日后，达克沃斯与阿拉斯加州共和党联邦参议员丹·沙利文(Dan