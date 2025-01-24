苏州日本人遇袭案宣判：死刑裁决背后的日中关系考量

去年6月发生在江苏苏州的日本人母子遇袭案于1月23日宣判。法院裁定52岁的中国籍被告周加胜犯故意杀人罪，一审判处死刑。然而，裁决书未提及日本因素，外界普遍认为，这起案件的裁决背后，北京政府更关注如何避免影响中日关系，而非彻底揭示案件的真实动机。 苏州法院裁决未提及日本 日方反应谨慎 法院的裁决书披露，周加胜因欠债失业、生活无望而产生极端报复社会的念头，进而在苏州持刀袭击受害人，导致一名中国籍校车职员死亡，两名日本人受伤。法院形容案件“罪行极其恶劣，社会影响重大”，因此决定判处死刑。 日本外务省表示，判决书没有提及日本。日本驻上海总领事冈田胜到庭旁听。官房长官林芳正回应指，犯罪行为终究不能被容许，日方严肃看待今次判决，强烈要求中方确保在华日本侨民的安全。 苏州事件发生于去年6月24日，当时在车站等候日本人学校校车的30多岁女性和学龄前男童遭周加胜持刀攻击受伤，当时54岁的校车女保母胡友平挺身阻止周加胜行凶时被刺身亡。据日本外务省了解，被告周加胜至今尚未提出上诉。 判决能否平息仇日疑虑？ 案件发生后，舆论普遍认为，反日情绪可能是此次袭击事件的主要动机。尤其在深圳发生类似事件后，日本社会对中国的安全环境更加担忧。去年9月，深圳一名10岁日本籍男童在上学途中遇袭身亡，该案件将于1月24日开庭审理。外界高度关注中国官方是否会首次披露嫌犯的真实动机 在日本生活30多年的华人相林对美国之音表示，日本舆论对苏州案件的判决持怀疑态度，认为中国政府可能有意回避涉日因素，以避免中日关系恶化。 他说：“其中一个人说，这个人（被告）是针对日本人的，但中国政府也有权力让被告保持沉默。有些人认为，如果犯人（交待犯案动机时）不讨论中日问题的话，有可能被从轻判决。” 事实上，日本民间对中国的好感度近年来持续下降。根据日本非营利组织《言论NPO》2023年12月的调查，近九成受访日本人对中国持负面印象，部分企业和旅游机构开始减少与中国的合作。 相林说：“过去印象不好不是一种恐惧，是一种厌恶。现在厌恶上升为恐惧：我们去中国可能有人身威胁。我们公司会尽量少往中国派人。旅行社就不积极推中国这条线了。观光客尽量不去中国。” 北京的平衡策略 针对案件裁决，中国独立政治学者“维辛”(化名)表示，他对于案中被告被判处极刑并不感到意外。 维辛对美国之音说：“中国政府在2025年春节到来之前，集中判决了一批2024年的社会性报复案件，基本上都以死刑方式一审判决，显示了当局在贯彻习近平在珠海遇袭事件之后的指示：从严、从快处理所谓的极端性社会报复事件，显示中共当局高度紧张，也多少反映了中国社会危机的严重程度。” 维辛认为，这些案件反映了中国中下阶层在失业、生活压力下的不满情绪，而政府则希望通过严刑峻法来遏制这种趋势。 日本在华公民安全成焦点 苏州与深圳的袭击事件不仅加剧了日本民众的恐惧心理，也使中日民间交流雪上加霜。 日本东京大学东洋文化研究所特任研究员黄伟修指出，苏州和深圳作为日本企业早期投资的重点城市，此类事件发生在这些地区，令日本社会对中国的信任度进一步下降。 他说：“这两个地方相较于中国其他地区，更长期与日本民间有比较深入的交流。