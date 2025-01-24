沙特王储向特朗普承诺未来四年对美投资六千亿美元

沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）周四（1月23日）表示，沙特阿拉伯计划在未来四年内为扩大与美国的投资和贸易而投入至少6000亿美元，寻求加深与美国这个沙特最重要西方盟友的关系。 路透社援引沙特官方通讯社报道说，萨勒曼王储周四在祝贺特朗普就职的电话中表示，美国新政府提出的改革将“创造前所未有的经济繁荣和机会”。 报道称，沙特阿拉伯希望其投资能够利用这些条件。不过，报道没有详细说明这6000亿美元的来源，是公共支出还是私人投资，也没有说明这笔钱将如何运用。 报道表示，沙特王储还对特朗普说，“如果出现更多机会，投资可能会进一步增加”。 特朗普周一（1月20日）就职典礼后与媒体记者交谈说，如果利雅得同意购买价值5000亿美元的美国产品，他将考虑将沙特阿拉伯作为他出访的第一个目的地，与他在第一个任期内所做的类似。 “我上次首先访问沙特阿拉伯是因为他们同意购买价值4500亿美元的我们的产品。我说我会这样做，但你必须购买美国的产品，他们同意这样做，”特朗普在谈到他2017年对沙特阿拉伯这个海湾王国的访问时说。 特朗普在他的第一个任期内与包括沙特阿拉伯在内的海湾国家建立了密切的关系。在特朗普2021年1月卸任后，沙特向特朗普的女婿、前助手贾里德·库什纳（Jared Kushner）成立的一家公司投资了20亿美元。 金融时报表示，特朗普在2017年1月开始的第一个任期内放弃传统做法，在利雅得出席阿拉伯和穆斯林领导人峰会时，将沙特阿拉伯作为他的第一个海外访问目的地。新当选的美国总统通常会先访问邻国加拿大或墨西哥。 特朗普周一还表示，他预计沙特阿拉伯最终将与以色列实现关系正常化，并加入《亚伯拉罕协议》（Abraham Accords）。这是特朗普在第一个任期内达成的一项倡议，旨在实现以色列与包括阿拉伯联合酋长国在内的几个阿拉伯国家之间的关系正常化。 此外据国务院新闻稿，刚刚上任的美国国务卿马尔科·卢比奥（Marco Rubio,前译马可·鲁比奥）1月22日与萨勒曼王储进行了交谈，讨论了在这个重大变革时期的美国与沙特伙伴关系的力量。卢比奥表示，他期待促进两国在叙利亚、黎巴嫩、加沙及其他地区的共同利益。卢比奥还强调了伊朗及其代理人构成的威胁。 彭博社报道说，即使以石油资源丰富的沙特阿拉伯的标准来看，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼对美国投资6000亿的承诺也是巨大的。它相当于沙特国内生产总值GDP的55%左右。 在沙特王储做出这一承诺之际，沙特王国正在出现财政赤字，这很大程度上是由于王储为实现经济多元化的2030年愿景而做出的巨额支出。此外，据国际货币基金组织IMF的数据，自2022年以来，油价一直在下跌，每桶80美元左右，这比沙特政府平衡预算所需的价格低约10美元。 根据“2030年愿景”，沙特政府希望在从人工智能到电动汽车和旅游胜地的各个领域投资数千亿美元。为支持这个愿景，沙特主权财富基金制定了一项计划，将大部分资金用于国内建设。 报道说，无论是否取得成果，王储的投资宣布都可能有助于加强他与特朗普总统的关系。白宫没有公布特朗普与王储通话的记录简报，也没有立即回应彭博社的置评请求。 根据沙特官方通讯社的报道，两位领导人还讨论了沙特和美国之间的合作，以促进中东的和平与稳定，以及打击恐怖主义。