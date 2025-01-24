中国春运“抢票神器”乱象：旅遊平台“加速包” 形同车票黄牛

中国春运在1月25日迎来节前出行高峰，因应交通一票难求而生的“抢票神器”争议不断，第三方平台推出加价提高购票成功率，让官媒积极澄清“加速包”只是营销噱头。消费者无奈指出，车票供不应求迫使其“花钱买心安”，也有理性消费者直言这是平台扩增盈利的手法，但学者指出平台变“黄牛”将引发民怨。 中国2025年春运预计将迎来创纪录的90亿人次流动，交通运输需求空前高涨。根据官方数据显示，截至1月24日上午9时，中国铁路12306系统已累计售出春运期间车票2.97亿张。然而，官方售票平台一旦放票，车票便迅速“秒光”，使得社交媒体上涌现各类“抢票攻略”，不少第三方平台纷纷推出所谓的“抢票神器”，声称可大幅提高购票成功率，提供包括“优先出票”、“候补+余票双通道”以及“VIP高速抢票”等多项服务，吸引大量民众尝试通过非官方渠道抢购心仪车票。 中国官媒《央视》1月21日引述铁路12306科创中心相关负责人的说法报道称，“抢票软件吹嘘的加速包，是忽悠旅客的噱头”，加钱不会提高购票速度。然而截至目前，在携程旅行、同程旅行、美团、去哪儿网、飞猪、航旅纵横、智行App、高铁管家等8家平台均提供抢票服务。 未知的“全能抢票”算法逻辑 美国之音记者在携程旅行平台进行实测，购买1月24日上海始发开往南昌西站的G2141班次车票已售罄，可支付人民币40元购买“全能抢票”，包含24小时专人帮抢、高速抢票特权(10个助力包)、国内300元租车券，若抢票失败全额退款。 据携程线上客服介绍，“助力包”是该平台专属的服务器服务，能够根据加速级别提升网络速度，并加快监控余票的频率和速度。抢票速度可依据助力包的数量，从“低速”逐步升级至“快速”、“高速”、“极速”、“光速”以及最高等级的“VIP”。每个助力包的费用为2元。然而，平台并未具体说明“加速”技术的细节及其实际运作方式，消费者对其内部机制仍难以窥探。 消费者：“加速包”的核心是加价 杭州的消费者赖先生也曾经使用第三方平台抢票，像是去哪儿、飞猪和携程等。 赖先生指出，第三方平台产品包含不同价格的“全能抢票和专人抢票”等服务，同时绑定租车券、酒店券和影音服务等，无非是平台想提高议价，而其中有争议的是包含20-40个不等的“加速包”，数字意义不明，细则并未说明加速方式，却能让用户觉得“很厉害”。 赖先生表示，平台五年前的早期玩法需分享给朋友“助力加速”成功率，现在简化支付一口价，且平台保证“买不到退款”，因此有人每个平台都购买加速包，“以抢到优先，差几十块无所谓，买了加速包产品能提高成功率，就是恐惧诉求，让你觉得不买这个产品就回不了家。”他说。 赖先生认为加速包应是“伪命题”，平台利用“没有什么比回家更重要”的焦虑心理赚点钱，“多付20-30元一杯咖啡的钱，把加速包的产品内容摊开来看，其实值这个钱，只是用不用得到？但它堆叠了其他出游需求，让平台的流水变得变高，也扩增收入来源。”他说。 以商业逻辑來看，火车票销售价格透明，无利可图，平台需另尋它法盈利，“抢票加速包”应运而生。 赖先生直言，不确定“加速包”是否真有技术含量，或提升候补排名的算法，但按照个人使用经验，加价不如直接在官方平台排队更有效。 赖先生告诉美国之音：“即便我买了那个产品之后，我也不一定就能够保证出票，甚至在我用同样的平台以及官方的12306平台，同时去对一个班次去做抢票，结果还是官方的出票更快，官方是不需要有额外溢价、正常的候补，发现了第三方平台花里胡哨的噱头没有用的。” 赖先生也强调，官方宣传12306库存最精准，消费者也逐渐回归理智，现在只在官方平台订票，一来是知道第三方产品没用，再者是官方12306的设置功能更完善，可多个班次和行程同时候补，今年未使用第三方平台的加速包。 另一方面，赖先生也提及官方产品影响力不如商业化平台有力，官方辟谣並非每个人都会关注，除非政府强力杜绝第三方平台加价行为，不然长期用户在商业化平台教育市场和卖力推广下，早已对平台有强烈连结。 就春运的交通需求来说，赖先生认为很多人会提前规划，避开高峰出行时间，且出行的选择方式很多元，除了高铁，也有拼车、自驾或客运等替代方案，亲友几乎没有抢不到票的案例。 加速包卖心理作用？ 小红书旅游博主“铁头雪糕”以书面回复美国之音指出，官方平台12306购票是最快、最直接第一手释放余票的系统，已经能满足旅客需求，即便车票完售仍可在12306候补，基本上都能补到车票，不需要另外下载第三方软件。 “铁头雪糕”表示，部分消费者认为第三方平台可以协助抢票，多是基于抢不到票的急迫感，使消费者宁可多花钱买心安，“加速包”更像是心理作用。