過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社網站）過年連假期間，國道交通將出現返鄉、出遊車潮，高速公路局祭出高乘載、開放路肩、匝道儀控等疏導措施。中央社整理相關資訊，教你避開塞車路段，節省行車時間： 高乘載管制時間與路段 114年春節將至，高速公路局預估西部國道車流主要集中初三、初四北向，及國道5號初二至初五北向，下午至傍晚都有高乘載管制。（高公局提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月22日 高乘載管制期間，貼有「高速公路高乘載管制通行證」、駕駛或乘客持有孕婦證明、身心障礙證明，或是含駕駛達3人以上之小型車才能進入國道。 國道1號 1月31日至2月1日（初三至初四），每天下午1時至傍晚6時，下營系統至頭份各交流道北向入口。 國道3號 1月31日至2月1日（初三至初四），每天下午1時至傍晚6時，官田系統至竹南各交流道北向入口。 國道5號 1月30日至2月2日（初二至初五），每天下午1時至傍晚6時，蘇澳至頭城各交流道北向入口。 易塞車時段、路段 高公局表示，今年春節連假有9天，1月25日至27日預期中長途返鄉車流較分散，1月29日至2月2日（初一至初五）為春節假期尖峰日。 國道1號、國道3號 1月29日至31日，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。 1月31日至2月2日，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形。其中1月31日至2月1日，北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。 國道5號 1月29日至31日，上午5時起南向車流即逐漸湧現，持續至下午。