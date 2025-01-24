一張百年前畢業照 追尋台灣客家文化造浪者身影【書摘】

（中央社網站）這張百年前的老照片，是幾位苗栗頭份客家青年的合影，他們剛從師範學校畢業，準備奔向不同的人生；當時沒有人想像得到，他們會對台灣文化界帶來什麼樣的變化。學音樂的張福興，出發去東京進修；徐欽喜後來當了頭份鎮長；林清文成為一代富商，幾代後人都從政。照片裡還留著辮子的林煥文去新埔教書（詩人吳濁流是他的學生）、為板橋林家工作，他的女兒，正是對台灣文壇影響深遠的林海音。 成長於頭份斗煥坪客家山村的資深媒體工作者張典婉，繼《台灣客家女性》之後，再度透過文獻整理與口述訪談，寫成《青春風正好：日治台灣客家青年群像》，追尋百年前台灣客家青年勇闖世界舞台的生命足跡，揭開塵封已久、幾乎被遺忘的先民故事。中央社取得授權，與您分享這張照片中人的故事。 邁向世界出發 頭份青年跨世代的留影 1907年，幾位優秀的頭份鄉親留下了跨世代合影──音樂家張福興，開墾先賢黃南球的外孫徐欽喜，照片中的頭份青年林煥文還留著辮子、身穿日式學生制服，張福興已是全套西服，準備出發去上野東京音樂學校。 照片上留下「國語師範畢業送別留念」字句，此後這幾位客家青年的命運，甚至他們的後人，都成為台灣文化、音樂史上具影響力的人物。 林煥文拍完照片剪去辮子，在頭份公學校教了一年書再轉到新竹新埔公學校任教，當年師範教育畢業生，必須在結束學業後到各地公學校任教，任教年限期滿才可以轉換跑道。年方20的林煥文在新埔教書，堂姐阿銀妹嫁到新埔宏安漢藥店陳家，平日林煥文還會去漢藥店裡幫忙堂姐，替藥罐子寫上秀逸的漢字，阿銀妹也疼愛堂弟，常常要他過去吃飯。 前幾年，筆者在新埔找到宏安漢藥店後人陳得民，他說：「父親留學日本學醫，回新埔鎮鎮上開設西醫診所，家中的中藥房已不營業。」從街路穿過後面，保存完好的客家民居，是陳家發跡老宅，他和妻子仍然守在老宅。陳得民說，阿銀妹是他的阿婆太，從頭份嫁到陳家，戶籍名為「陳林壬妹」，雖不識字但會吟詩。林煥文到新埔教書時，陳得民的父親大概才3、4歲，因為林煥文後來去北平發展，他的二姑陳瑞泉還到北平讀書，也嫁給台灣青年。可惜二姑在北平病逝，二姑丈在日本回台灣的輪船上受到轟炸攻擊，船艦沉入大海中，小時候他聽到大人們談往事，回憶就飄進耳朵裡。 在整理得中規中矩的家族相本中，也看到林海音與女兒夏祖麗筆下的阿銀妹，大衿衫襯著客家女性剛毅的五官，當年可是很持家的客家阿婆。 林炳文（右）帶著林海音（左）、林燕珠（中）姊妹在北京中央公園。（玉山社提供） 林煥文當年在新埔公學校教的學生中，有兩位受到他影響最深，一位是蔡賴欽（河合鋼琴董事長），一位是鐵血詩人吳濁流。林煥文還曾送一幅「滕王閣序」，給替他拉紙研墨的小書僮吳濁流。2年後，林煥文結束了新埔教職回到家鄉頭份，在頭份公學校，遇到學生張漢文。吳濁流和張漢文也在公學校畢業後，在台北師範學校成為前後期同學，談起最懷念的老師就是林煥文。 林煥文沒有在學校任教太久，1913年時離開了家鄕，北上板橋，接替堂兄林清文在板橋林本源家族擔任祕書帳房工作；離開了客家村，板橋林家往來人物和客家村大不相同，熱鬧商市往來，不同於教職生涯，林煥文結識了台灣各地文人雅士。林本源家族從清朝經商致富，事業版圖輻射台灣各地和廈門、日本及南洋，順風順水跟著世界貿易及政治版圖，有了更寛廣的視野。 1913年的台灣，大正初期，第一次世界大戰蠢蠢欲動，台灣總督府開始規劃全台灣的行道樹種植計畫，往現代化邁進。同年春天，苗栗發生了羅福星事件；初夏時分，總督佐久間左馬太大規模征討北部蕃社。卻在該年，大阪舉辦的「明治紀念拓殖博覽會」中設置了台灣館，在館內設立生蕃屋，展示4、5位台灣原住民供日本人參觀，館內移植台灣椰子樹、林投樹等熱帶植物，營造台灣總督府政績。 聰慧的林煥文很快地學會用流利福佬話，接續堂兄林清文的工作。林清文早年在國語學校國語部是全校第二名畢業，板橋林本源家族掌門人林熊徵，親自到學校聘請成績優秀的畢業生掌管家族產業（台灣最早的校園徵才）。林清文在林熊徵身邊看到了現代經營門道，待機會來臨，林清文在回鄉後投入採礦事業，申請獅頭煤礦，賺了第一桶金，成立中南輕便鐵道公司……，培養出苗栗縣長林為恭等三代從政者。 林清文返鄕成了日治第一代的頭份富商，保送上野東京音樂學院的張福興，不久後學成返台，成為台灣第一位留日歸來的音樂家。而黃南球的長外孫徐欽喜則一直留在故鄉，戰後當上頭份鎮長。 林煥文接替了林清文在林本源家族的工作，在板橋認識了年輕的板橋福佬人──黃愛珍。黃愛珍原籍福建同安人，身材嬌小白皙活潑，會做事又勤快，在板橋繁華街路走動，和客家山村的女性是二個世界。多情浪漫的林煥文和黃愛珍暫居板橋，享受二人世界甜蜜生活，留下原配及女兒清鳳、昭鳳在頭份。 1917年林煥文30歲，想運用在林本源家族學習的經驗，到日本經商，於是他帶著懷孕的黃愛珍到大阪開設東城商會，買賣縫衣針、網球拍，次年他們在大阪迎來了第一個孩子──含英，即是後來影響了台灣大半個文壇的林海音。 文人性格的林煥文，在日本幾年生意沒有進展，把幼弟林炳文帶到日本進修。林煥文最鍾愛聰明伶俐的幼弟，二人差距十幾歲，到日本創業時也帶在身旁督導，日本事業結束後，又舉家搬回頭份，把家人安置在頭份後，他將目標放在推翻滿清的中華民國。初建國的中華民國領土，曾經是林台心目中的原鄕，林台甚至每年回廣東蕉嶺掃墓。林煥文越海初到北京，先在日本人報社《京津日日新聞》找到工作，再回頭份接妻小。 1923年初春，英子和爸爸媽媽在基隆登上了大洋丸，直到1949年結婚當了母親，再坐中興輪回到台灣。這個決定改變了林家家族的命運，即是掀開《城南舊事》書中的始頁。 訂閱《早安世界》電子報