【禁聞】公安勒索企業家視頻曝光 要1億是小目標 【新唐人北京時間2025年01月25日訊】歡迎收看中國禁聞。 公安勒索企業家視頻曝光 要1億是小目標 中共各地政府財政緊張，公安借「執法」之名勒索企業家已成風氣。最近，網上傳出一段視頻，引發廣泛關注。 視頻顯示的拍攝時間是2024年2月6日，看起來是監控攝像頭拍攝的。根據視頻內容，這可能是湖南邵陽縣的公安，在敲詐一名企業家。 畫面顯示，在一家酒店的房間內，一名穿公安制服的男子在玩手機，另一名領導模樣的男子對著一名躺在床上的男子說，他已經口頭答應「尹副縣長」要「退贓」一個億的「小目標」，就應該說到做到。 湖南公安：「錢對你來說，一個億、兩個億、十個億沒多大區別了，一個億就是一個數字的。」 官員稱，政府確實財政緊張，對方「退贓」一個億能解決大問題。他還說，男子的案子可以做兩個定性，一個是定為「提供非法侵入計算機軟體程序工具罪」，這個罪名量刑三年以下，可以搞個「構罪不訴」；另一個定性就是「非法經營」，量刑五年以上，必須判實刑。 這名官員承諾，對方如果「退贓」的話，就可以給他辦一個「構罪不訴」，不予起訴。 盧比奧首次國務卿外訪去巴拿馬 引關注 美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）將於下週訪問巴拿馬，以及中美洲和加勒比地區。這將是他出任國務卿後的首次正式外交旅行。 國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）1月23日說，除了巴拿馬外，盧比奧還將前往瓜地馬拉、薩爾瓦多、哥斯大黎加和多米尼加。 布魯斯說，這些訪問反映了盧比奧對該地區的關注，以及重視提升與鄰國的關係，特別是在打擊非法移民方面。 雖然非法移民問題將成為盧比奧議程的重點，但巴拿馬之行可能最受關注。 川普1月20日在總統就職演說中表示，在修建巴拿馬運河的過程中，美國花費了比以往任何時候都多的資金，並失去了3.8萬人的生命。