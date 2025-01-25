消費抽東京來回機票！「台北旅展」遊大阪最低15500元起│TVBS新聞網

出國旅遊旺季到！今年「2025 TPTE台北旅展」即將於2/14登場３天，小編整理出本次旅展６大亮點，讓大家在春季出遊也能省荷包。此外，2025大阪關西世博會也是本次旅展的重點，「世博大阪５日遊」最低只要27,900元起，心動不如趕快行動！ 2025TPTE台北旅展將登場 2025 TPTE台北旅展將於2/14～2/17在台北世貿登場，現場匯集上百家旅遊、伴手禮品牌，包括旅行社、飯店民宿、豪華郵輪、人氣伴手禮、美食餐券、海外留遊學等，提供多元主題的旅遊選擇，讓大家在連假玩得盡興！ 亮點１ 遊大阪最低15500元起 2025年大阪關西世博會將於４月盛大開幕，預計吸引超過2800萬名國際遊客。TPTE旅展特別推出「世博大阪５日遊」行程，最低只要27,900元起，「樂桃航空大阪５日」自由行，展場優惠價最低15,500元起，喜歡日本旅遊的朋友，千萬別錯過囉！ 亮點２ 日韓賞櫻團38900元起 近日，外交部公布最新出國旅遊補助，完成「出國登錄」就有機會抽到最高5,000元福利即享券！台北旅展推出多款花季專屬優惠行程，像是日本九州賞櫻５日38,900元起、富士山河口湖櫻花季５日41,900元起、韓國鎮海軍港櫻花節５日17,900元起，還有荷比德法４國全覽12日69,900元起、土耳其鬱金香花季10日79,800元起等選擇。 亮點３ 國內賞櫻泡湯1599元起 國內旅遊商機也不容小覷，像是宜蘭武陵農場賞櫻２日行程只要1,599元起、南投武界部落２日行程4,480元起。此外，還有澎湖花火節早鳥預定３日行程8,000元起、日月潭「溫德姆溫泉酒店」一泊一食萬元內搞定、司馬庫斯櫻花季２日行程5,599元起，帶家人旅遊再適合也不過。 亮點４ 五星飯店餐券、住宿券最低３折 TPTE旅展也有許多五星級酒店住宿與餐券優惠，像是君悅酒店、美福大飯店、士林萬麗酒店等餐券，折扣低至６折起；凱薩飯店、老爺酒店集團、台北漢來大飯店等住宿券，更是下殺３折起。另外，「MSC榮耀號」豪華郵輪推出春夏出發至日本沖繩、鹿兒島，韓國濟州島等行程，展場早鳥優惠最高減免6,000元。 亮點５ 菲律賓遊學１對１免費諮詢 TPTE旅展的菲律賓遊學館，匯集了English