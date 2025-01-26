蛇年｜日韓、內地登機櫃位現人龍 有港人「避年」寧捱貴團費外遊

新年長假將至，不少港人提早出發外遊，前一天迫滿離港人潮的機場，今天（26日）早上只有部份飛往日韓及內地的航班登機櫃位有人龍。有港人跟團去上海旅行，坦言新春團費較平時貴約一至二千元，惟難得放假加上可以「避年」，故認為可以接受。 昨日（25日）有網民拍攝到機場人頭湧湧，離境大堂入閘口「打晒蛇餅」，有人形容排隊安檢時間半小時以上。 1月26日，記者在機場觀察離境大堂入閘口人流不算多，部分日韓、內地登機櫃位現人龍。（鄭子峰攝） 1月26日，記者在機場觀察離境大堂入閘口人流不算多，部分日韓、內地登機櫃位現人龍。（鄭子峰攝） 部分日韓、內地登機櫃位現人龍 記者今早在機場離境大堂入閘口觀察人流不算多，只有部分飛往日韓及內地的航班登機櫃位有人龍，一度有三十多人排隊。 1月26日，記者在機場觀察部分日韓、內地登機櫃位現人龍。（鄭子峰攝） 1月26日，記者在機場觀察部分日韓、內地登機櫃位現人龍。（鄭子峰攝） 梁太（右）帶同女兒（左）到首，準備約一萬港元洗費。（鄭子峰攝） 新年團費較貴仍願意帶女兒外遊 梁太帶同就讀小三的女兒跟團到首爾遊玩5日，她說新年期間團費較平時貴，但由於難得放假，加上女兒從未去過韓國，故仍可接受，準備約一萬港元的洗費。 女兒首次遊韓都感到期待，雖然過年人不在港，但已做足準備，「琴日已經逗晒利是」，不放過發財機會。 程小姐（右）與父母跟團到上海遊玩7日，人均團費達5000多元。（鄭子峰攝） 有港人為「避年」寧捱貴團費 程小姐與父母跟團到上海遊玩7日，人均團費達5000多元，包括機票及酒店等費用。她指新春期間團費較平時貴約一至二千元。 問及為何仍選擇外遊，她笑指「都想避年啦！」不過，另一個原因是她原來從未去過上海，坦言難得放假，希望在當地觀賞到雪景。今次全家消費預計達五至六千元人民幣。 1月26日，記者在機場觀察離境閘口人流不算多。（鄭子峰攝） 1月26日，記者在機場觀察離境閘口人流不算多。（鄭子峰攝） 1月26日，記者在機場觀察日韓櫃位現人龍。（鄭子峰攝） 1月26日，記者在機場觀察日韓櫃位現人龍。（鄭子峰攝）