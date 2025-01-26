特朗普视察拉斯维加斯 讨论削减小费税的议题

唐纳德·特朗普总统上任后的第一周非常忙碌，星期六(1月25日)前往拉斯维加斯，讨论削减小费税，这是他在这个赌博和酒店业中心做出的2024年竞选承诺。 在支持者的欢呼下，特朗普走上悬挂着“小费不征税”大型横幅的“Circa度假村和赌场”酒店前的舞台。他说，美国的经济信心正在飙升。 “美国的衰落已经结束，”他在讲话开始时说道，这与他本星期早些时候的就职演讲主题相呼应。 自星期一(1月20日)上任以来，这位新任共和党总统推翻了民主党前任乔·拜登制定的大量政策，并开始履行重塑和缩减联邦官僚机构的誓言。 特朗普星期五在视察北卡罗来纳州和加利福尼亚州的灾区时承诺，要提供联邦援助，帮助这些州从飓风和野火中恢复过来。此前，他曾提出关闭联邦紧急事务管理局的想法。 在拉斯维加斯，特朗普的活动旨在强调一项争议较小的承诺，即结束对小费和加班费收入的征税，这是他于 6 月在这个总统摇摆州内华达州为了争取服务业工人时首次提出的建议。以小费为主的酒店业占工作岗位的五分之一以上。 “你还记得那句关于小费的简短声明吗？”特朗普在星期一的一次就职日演讲中说道。“有人记得那句简短声明吗？我认为，我们赢得内华达州就是因为那句声明。” 内华达州共和党主席迈克尔·麦克唐纳 (Michael McDonald) 表示，这个主意对该州面临食品和汽油等基本商品高价的人们很有吸引力。 “他关心小费免税、社会保障金免税。这是我们带给社区的东西，每个人都喜欢它，因为我们都在受到伤害，”麦克唐纳在星期五晚上欢迎特朗普后告诉当地电视台。 特朗普承诺，如果再次当选，他将推行积极的减税计划，但即使在共和党同僚控制的美国国会，这一计划也可能面临一些障碍。 据无党派组织“负责任联邦预算委员会”( Committee for a Responsible