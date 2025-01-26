塔利班有条件同意允许阿富汗女生在巴基斯坦上学

知情官员透露，阿富汗塔利班当局据报同意允许女学生前往巴基斯坦接受高等教育，条件是她们的男性监护人也获得签证陪同她们。 与此同时，几百名阿富汗学生星期六(1月25日)参加了入学考试，争取被巴基斯坦大学的本科、研究生和博士学位课程录取。 官员说，居住在巴基斯坦的阿富汗难民在白沙瓦和奎达市的指定中心参加了考试，阿富汗学生计划在未来几天内在线上参加考试。 巴基斯坦驻阿富汗特使穆罕默德·萨迪克(Mohammad Sadiq)在考试前宣布，近21,000名阿富汗考生，包括5,000多名女性，已提交了夏季学术课程的申请。他的办公室报告，星期六在指定考试中心参加考试的阿富汗学生“人数众多”，但没有提供具体数字。 巴基斯坦高等教育委员会(HEC)正在进行入学考试，选拔多达2,000名阿富汗学生，其中三分之一的入选考生是女性。 伊斯兰堡的一位要求匿名的政府官员说，巴基斯坦“深切感谢”喀布尔政府“同意允许成功的女性考生追求她们的教育，前提是她们的亲属获得签证陪同她们。” 这名官员表示，将向陪同人员发放签证，“以允许他们按照阿富汗法律的规定陪同女学生”到巴基斯坦的高等教育机构学习。 塔利班没有立即对巴基斯坦允许阿富汗女生到邻国接受高等教育的说法发表评论。 巴基斯坦向几千名来自饱受战争蹂躏、贫困不堪的邻国阿富汗的学生提供全额奖学金。但在强硬派塔利班2021年重新掌权并禁止女孩接受六年级以上的教育后，对女学生的奖学金项目被叫停。他们还禁止阿富汗女性在没有监护人陪同的情况下旅行或飞行。 高等教育委员会网站说，这个奖学金计划是为了通过向阿富汗学生提供医学、工程、农业、管理和计算机科学等不同领域的高质量教育，加强与阿富汗的关系。 阿富汗学生入学考试时逢两国关系紧张之际。最近有指控称反巴基斯坦武装团体利用阿富汗领土发动跨境恐怖袭击。塔利班否认允许或窝藏威胁邻国的外国激进分子的说法。 萨迪克上个月上任后访问了阿富汗，与塔利班领导人就如何稳定双边政治、安全和贸易合作进行了广泛会谈。他说，与塔利班官员的会谈富有成效，但没有详细说明。 萨迪克这个星期在伊斯兰堡举行的阿富汗和巴基斯坦民间社会和贸易代表会议上讲话时说，两国正在密切合作，以缓解双边紧张并加强经济和贸易。他还表示，他们正试图通过教育和其它领域的合作来加强民间联系。 塔利班三年半前重新掌权以来对阿富汗妇女实施了全面限制，禁止大多数妇女在公共和私营部门就业，并且必须在公共场合蒙面。 联合国说这些限制措施是“性别隔离”，并不断要求撤销。塔利班辩称，他们的治理符合伊斯兰教法和阿富汗文化，拒绝接受批评和要求撤销他们的政策的要求。