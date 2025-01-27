特朗普因哥伦比亚拒绝接收驱逐航班而下令对其征收关税并限制签证

美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)星期日(1月26日)说，他已下令对哥伦比亚采取加征关税、签证限制和其它报复措施，哥伦比亚政府之前拒绝接收了两架载有移民的航班。 特朗普说，这些措施是必要的，因为哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗(Gustavo Petro)的决定“危害”了美国的国家安全。 “这些措施只是开始，”特朗普在其社交媒体平台真相社交(Truth Social)上写道，“我们不会允许哥伦比亚政府违反有关接收和遣返他们强迫进入美国的罪犯的法律义务。” 佩特罗星期日早些时候说，除非特朗普政府制定一个“有尊严”对待移民的协议，否则他的政府不会接受载有被美国驱逐的移民的航班。佩特罗在两条X帖文中宣布了这一消息，其中一条附带一段新闻视频显示据报被驱逐到巴西的移民在手脚被绑着的情况下在停机坪上行走。 “移民不是罪犯，必须得到人应有的尊严对待，”佩特罗说，“这就是我让载有哥伦比亚移民的美国军机返回的原因。” 据追踪航班数据的倡导组织“边境见证人”(Witness at the Border)称，哥伦比亚2020年到2024年共接收了475架来自美国的驱逐航班，仅次于危地马拉、洪都拉斯、墨西哥和萨尔瓦多，位居第五。哥伦比亚2024年共接收了124架驱逐航班。 哥伦比亚和其他国家去年开始接受由美国资助，来自巴拿马的驱逐航班。 美国政府没有立即回应美联社就向哥伦比亚驱逐所使用的飞机和程序发表评论的要求。 前左翼游击队员佩特罗还说，他的国家将接收乘坐“民用飞机”，而且“没有受到罪犯般对待”的哥伦比亚人。 作为兑现美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)打击非法移民的竞选承诺的一系列行动的一部分，他的政府正在动用现役军队来帮助保卫边境并执行驱逐任务。 两架空军C-17货机星期五凌晨运载从美国遣返的移民抵达危地马拉。同一天，洪都拉斯接收了两架驱逐航班，共载有193人。 在宣布所谓“紧急和果断的报复措施”时，特朗普解释说，他下令“对所有进入美国的商品征收25%的关税”，并在一星期内提高到50%。他说还下令对哥伦比亚政府官员、盟友和支持者实施“旅行禁令和立即撤销签证”。 特朗普写道，“哥伦比亚政府的所有政党成员、家庭成员和支持者”都将受到“签证制裁”。他没有说是哪个政党，也没有提供有关签证和旅行限制的任何其它细节。特朗普并说，将加强对所有哥伦比亚人的海关检查。