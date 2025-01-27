《美麗佳人》2025二月星座運勢：牡羊要放膽行動，獅子請相信內心直覺

二月初，收假回來後又要重新適應新的步調，是時候打起精神，往全新目標邁進！牡羊座可以大膽行動，獅子座請相信直覺，才能抓緊展現才華的好時機點。 by Celine蒔琳- 2025/01/26 更新 插畫／RedLouise 2025年2月星座運勢 整體運勢 過完農曆年，新的一年才真正展開，3日立春恰逢開工吉日，可配合公司安排或準備適合自己的開工儀式，將全年的好運迎進門。 二月星象充滿出乎意料的變化與啟發，為我們的生活注入夢幻與行動力，農曆年假期間盡情放鬆後心生的計劃與夢想，可在開工後到12日滿月之間，大膽運用牡羊積極行動的勢能，然而，要小心別被表象迷惑，並謹防四處引戰的狀況。 4日，木星恢復正行、金星進牡羊，還有12日獅子滿月（元宵節）和14日情人節進一步推動大膽熱情的氣氛，讓二月成為勇敢追求愛情或自我表達的好時機，甚至試圖為本以為不可能的戀情爭上一爭，將來才不會後悔。現有關係則可在7日金冥二星的深刻連結中得到鞏固。火星與凱龍星的交集可能勾起過往情傷，或喚起對失去親愛之人或寵物的思念，鼓勵你療癒自己並變得更強大。 獅子滿月同樣讓工作運勢可圈可點，不妨多加展現才華，推進重要專案，吸引上級、客戶或你的觀眾群們的注意。等火星巨蟹在24日恢復順行後，長期停滯的計畫將重新啟動，前路未明的事業將有轉機。228假期當天是雙魚新月，稍事休息後，讓夢想引領你迎接全新的開始。但要留意，水星與木星在二月兩度（3日、20日）交手，提醒你務必謹慎處理金錢，避免過度樂觀或疏忽細節。 牡羊 心情因過年愉悅還沒完全收回，開工日可能有點狀態外，但運氣不錯，好事多於麻煩。在守護火星24日恢復順行前，3日是立春是你的暖身期，暫且運用金星進牡羊的熱情，大膽行動。隨著獅子滿月與情人節到來，你會收到工作、業配或戀情的邀請，與腦迴路和志趣相投的圈子互動也很順利。不過，本月無論做什麼都都需要明確目標，免得水星、太陽進入雙魚後，容易被人帶偏。愛情與財運，有一好，沒兩好。 金牛 農曆年聚會看似熱絡，但要小心那些喜歡誇大其詞的人。隨著守護金星移入牡羊，建議保持低調。立春開工後，別再負面思考，適時替上級、客戶或需要維繫長遠關係的對象表態，尤其是幫他們在難以明言的場合做好面子。9日那週注意公私分配，可能需要加班、帶工作回家，甚至因壓力轉嫁到家人身上引發不快，若想面面俱到，反而容易吃力不討好。中旬後，水星與太陽進雙魚座，社交生活更活躍，帶來結識鼓舞人心對象的機會。 雙子 月初金海合相，你可能趁收假前放縱自我，發文中展現自在舒心的生活，營造出讓人羨慕的奢華氛圍，這或許是你想營造的人設，然而，隨著金星進入牡羊，提醒你謹慎挑選朋友，以免被人利用。9日守護星水星與太陽合相，讓你的溝通能力出色，言辭鋒利、創意驚人，若能帶領團隊腦力激盪，共同克服獅子滿月前的挑戰，將有機會拿下重要成果。本月短暫戀情的機會不少，就看你是否願意投入其中。 巨蟹 滿懷願望迎接開工，希望一切順利。金星4日進牡羊，的確會加持你的事業運與長官緣，看似機會良多，可你卻提不起勁，大約是火星在你的星座逆行，還受凱龍星的影響，除非主管能力強、善於處理挑戰，否則你會等到確定努力值得、付出有回報時才願意全力以赴。獅子滿月提醒你關注財務，重新評估消費與儲蓄習慣。下旬火星順行後，雙魚能量加強，你可能會在投資自己上花大筆錢，但這也是為未來奠定基礎的好時機。