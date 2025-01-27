新年返鄉搶票「加速包」惹議 各大服務平台均沉默 【新唐人北京時間2025年01月27日訊】中國傳統新年即將到來之際，返鄉潮下鐵路客運亂象頻出。旅遊出行平台上號稱「全能搶票神器」 的「加速包」，最近在互聯網上十分火爆，卻被指形同網絡版的「車票黃牛」，在社會上引發極大爭議。推出了五花八門「搶票」業務的九大出行平台，對此卻一致保持沉默。 經歷了一整年的裁員、減薪、失業交織的種種艱辛後，在中國傳統新年即將到來之際，回家過年的人們為節約用錢而紛紛放棄高鐵，湧向鐵路普通客運列車，導致鐵路客運負擔加劇，導致鐵路官方購票系統12306近日多次因用戶訪問量激增如而崩潰。在綠皮車一票難求的情況下，各種「花式」搶票業務紛至沓來。 自從官方1月14日正式啟動「春運」以來，同程旅行、去哪兒旅行、藝龍旅行網、滴滴出行、飛豬旅行、高鐵管家、智行App、美團、攜程旅行等九大出行平台，都推出了令人眼花繚亂的「搶票服務」，以所謂「專人搶」「助力搶」「全能搶」 「加速搶」「夜間持續搶」 「買長乘短」「買短補長」 等等各種「加速包」，為旅客搶購火車票，並藉此機會收取額外的服務費用。 陸媒「投資界」報導稱，上述平台的所謂「搶票」功能，基本上都是依靠各種插件，模擬人工在電腦上自動操作，可完成自動登錄、查詢車次、提交訂單等多個環節，這種自動化流程可在瞬間完成買票。於是，就出現了鐵路官方購票系統一放出車票就會火速「秒光」。 據美國之音記者在攜程旅行平台進行實測，購買1月24日上海始發開往南昌西站的G2141班次車票已售罄，可支付人民幣40元購買「全能搶票」，包含24小時專人幫搶、高速搶票特權（10個助力包）、國內300元租車券，若搶票失敗全額退款。 而據攜程線上客服介紹，該平台推出的「助力包」服務，能夠根據加速級別提升網絡速度，並加快監控余票的頻率和速度。其搶票速度可依據助力包的數量，從「低速」逐步升級至「快速」「高速」「極速」「光速」以及最高等級的「VIP」，而每個助力包的費用為2元。 現在，各大出行平台正在進行得如火如荼的加速搶票服務，已引發了社會輿論的極大爭議。批評者指控上述平台扮演了網絡版「車票黃牛」的角色，影響了更多普通人正常買票。 微博上，「加價搶票是忽悠噱頭」話題正在升溫。一位江蘇超話博主發帖批評：「平台利用乘客搶票心理收取高額費用，實則並不能提高搶票成功率，這不僅損害了消費者權益、也擾亂了市場秩序。」 北京媒體人「敬一山」則發文指出，「大平台明晃晃的忽悠，監管卻視而不見，然後只是嘲笑普通人在交智商稅，從普通人的角度的確沒法分辨，買到票是因為加錢了還是正常候補也行。」 曾經使用第三方平台搶票的杭州消費者賴先生26日接受美國之音採訪時表示，第三方平台的搶票服務，通常綁定了租車券、酒店券和影音服務等，無非是平台想提高議價，而其中有爭議的項目是包含20～40個不等的「加速包」，數字意義不明，細則並未說明加速方式，卻能讓用戶覺得「很厲害」。 台灣勵志協會執行長、龍華科大助理教授賴榮偉則指出，中國經濟下滑，交通旅遊消費涉及政商利益結構，創造出模糊的灰色地帶，縱容地方和平台以「與政策相左」的手法促進消費。 賴榮偉表示，春運搶票亂象也顯示，中共的黨國官僚體系的政策執行力效率不彰，在經濟環境不景氣的情況下，各平台都是「能撈就趕快撈」，即使官媒發聲直指「加速包」只是一種「噱頭」，卻也無法遏阻平台變「黃牛」。 截至目前，面對社會輿論對「加速包」的批評，攜程旅行、飛豬旅行、同程旅行、去哪兒旅行、藝龍旅行網、美團、滴滴出行、高鐵管家、智行App等幾大出行平台的態度高度一致，全都保持了緘默。 （記者李明綜合報導/責任編輯：林清）