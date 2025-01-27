Steam史低特價《命運石之門》，壓倒性好評時空穿越神作值得收入收藏庫

2025年1月27日 星期一 上午9:00:00 [台北標準時間] 和良 對於有在接觸動畫的玩家，多少應該都聽過《命運石之門》這部作品，也可能認識將這部捧上天，死推活推都想推廣給別人的好宅友。而這系列作品的原點——文字冒險遊戲《命運石之門》（STEINS;GATE），現正於 Steam 進行史低特賣，相關系列也都有大幅度折扣，有興趣的玩家絕對不能錯過。 本作以時空旅行為主題，故事跟隨主角－極度中二病的學生「岡部倫太郎」展開，他總是裝模做樣，以各種誇大言行舉止自稱瘋狂科學家，三不五時開發出毫無意義的工具。然而在意外製造出能將簡訊寄回過去的時光機後，全人類的未來也將隨其一舉一動而改變。 《命運石之門》於 2009 年開始在各個平台陸續發售，隨後也推出各種相關續作，TV 改編動畫則於 2011 年開播。 如果想接觸這系列遊戲，但卻不知道要買哪一款、該怎麼買，《命運石之門》和《命運石之門 ELITE》差別在哪等等，本文會一一無雷介紹，希望有助於讓更多玩家順利入坑。 即使時隔 15 年，最初的《命運石之門》依然是系列中最受推崇作品。繪師