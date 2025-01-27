2025本田Accord與豐田Camry大比拼 誰勝出 【新唐人北京時間2025年01月27日訊】本田雅閣（Accord）與豐田凱美瑞（Camry，佳美）都是全球範圍內的暢銷車。這兩款中型轎車非常適合家庭使用，且是這類車型中最好的兩款車。對比兩款車的2025車型，哪一款會勝出呢？ 雖然在汽車市場上，SUV正在蓬勃發展，但轎車類仍有很大發展空間。轎車通常比SUV更實惠，可以節省前期費用。而且許多轎車都足夠寬敞，適合家庭旅行。 中型轎車類別中最受推崇的兩款車型是本田雅閣和豐田凱美瑞。雅閣因其平穩駕駛體驗和高檔客艙而備受喜愛。豐田已為2025款車型重新設計了凱美瑞；現在所有車型都配備混合動力系統。 對家庭來說，哪款中型轎車是更好的選擇？《美國新聞和世界報導》對兩款車在十個方面進行了對比，一起來看看對比的結果。 1. 價格 獲勝者：2025款本田雅閣 凱美瑞基本款LE起價為28,400美元。該車型配備無線智能手機集成、衛星廣播、無線設備充電、盲點監控、自適應巡航控制和車道保持輔助等功能。這款車還有其它三種配置，XSE是最豪華的，價格為34,600美元，配有真皮內飾、加熱方向盤和加熱前排座椅。 雅閣基本款價格為28,295美元，略低於凱美瑞。基本款配有7英寸觸摸屏、Apple CarPlay、Android Auto和自動氣候控制。頂級SE款售價30,560美元，增加了天窗和加熱前排座椅等功能。 2. 可靠性 獲勝者：2025款豐田凱美瑞 在J.D.Power預測可靠性評分中，豐田凱美瑞得分為88分（滿分100分），雅閣略遜一籌，得分為79分。 J.D. Power預測可靠性得分，91—100分被認為是最佳，得分81—90分為優秀。得分70—80分為平均，而得分0—69分為一般，被認為低於平均水平。 兩款車均提供三年/3.6萬英里有限保修，以及五年/6萬英里動力系統保修。