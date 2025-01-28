退出世卫和其他多边组织，特朗普在想什么？中国会借机增加影响力吗？

美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)1月20日宣誓就职后，火速签署行政令宣布美国将退出世界卫生组织和气候合约《巴黎协定》。分析人士担心，中国或许会抓住这个机会，在国际体系中扩大自己的话语权，并取代美国在这些组织中的领导地位。但也有分析人士认为，这可能是特朗普的某种谈判策略，迫使这些多边机构做出改变。 退出世卫组织因为中国影响力过大？ 在有关退出世界卫生组织的行政令中，特朗普认为世界卫生组织在管理新冠疫情方面是失败的，并且该组织受到中国的影响过大。 在新的行政令中，特朗普提到世卫组织“对中国武汉爆发的新型冠状病毒肺炎大流行以及其他全球卫生危机处理不当，未能采取迫切需要的改革，也未能在其他成员国的政治影响下保持中立。” 世界卫生组织是联合国专管健康卫生的机构，也是世界最大的政府间卫生组织，共有194个成员国。成立于1948年的世界卫生组织的主要职能包括制定大流行病预防策略，提供和改进公共卫生标准，快速应对健康紧急事件，改善疫苗和药物的获取以及等等。 此次表达退出意向是特朗普第二次试图退出世界卫生组织。2020年，在新冠疫情期间和特朗普第一任期即将结束时，他就向联合国秘书长提交了一封信，表明美国的退出意向。 在此之前，特朗普多次曾批评该机构没有在调查新冠疫情的起源方面让中国承担更多责任。 1月25日(星期五)，在拉斯维加斯的一场集会上，特朗普再次谈及中国和世界卫生组织。他告诉与会者，像中国这样人口比美国多得多的国家只支付美国每年向世界卫生组织缴纳费用的一小部分，这是不公平的。 “我们每年支付5亿美元，而中国每年支付3900万美元，尽管人口多得多。想想看，中国支付3900万美元，中国拥有14亿人口，我们要支付5亿美元……。”特朗普说，如果中国多交会费，美国也许会重新加入：“也许我们会重新加入，我现在还不知道。也许，但他们必须进行改革。” 特朗普的谋略？ 利用美国对多边组织的金融和外交影响力迫使相关机构做出改革，使其符合美国的利益，并不是特朗普的首创，美国以前有多位总统这么做过。 1977年，时任美国总统吉米·卡特(Jimmy Carter)认为国际劳工组织(International Labor Organization)过度政治化(包括授予巴勒斯坦解放组织观察员地位)而宣布美国退出该组织。 1983年，时任总统罗纳德·里根(Ronald Reagan)因联合国教科文组织(UNESCO)支持被认为有损新闻自由的政策而宣布美国退出该组织。据悉，美国退出该组织后，该组织的经费减少大约四分之一。直到2003年，美国才再次重返该组织。 1995年，当时的美国总统比尔·克林顿(Bill Clinton)则以低效和缺乏相关性为由宣布美国退出世界旅游组织（World