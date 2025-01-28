一名在加州经办月子中心帮助中国孕妇赴美生育的女子被判处三年多监禁

一名经办月子中心的加利福尼亚州女子星期一(1月27日)被判处三年多监禁，这起案件持续了相当长的时间，涉及帮助中国孕妇前来美国生孩子并让这些子女自动获取美国公民身份的“生育旅游”业务。 美国联邦地区法院法官R·加里·克劳斯纳(R. Gary Klausner)判处董晶(Phoebe Dong)41个月监禁。董晶和他的丈夫去年9月被判定犯有串谋和通过他们的公司菲比宝宝月子中心(USA Happy Baby)进行洗钱的罪行。 在洛杉矶的联邦法庭进行的量刑听证期间，董晶一边抹去眼泪，一边回忆她在中国严厉的“独生子女”政策下没有兄弟姐妹的成长经历。她对洛杉矶的联邦法庭说，中国政府曾强迫她母亲堕胎。 联邦检察官争辩说，董晶与目前已与她分居的丈夫刘维岳(Michael Liu)帮助了100多名中国妇女前来美国。当局说，他们两人教这些女子选择据信检查不那么严格的机场，而且身着宽松的衣服以遮掩怀孕的样子，以此来欺骗美国海关官员。 检察官在法院文件中说：“被告向每人收取几万美元，帮助她的大量客户欺骗美国当局，并为她们的孩子购买美国公民身份。” 在法官作出量刑裁决后，联邦检察官拒绝置评。 董晶对法庭说，迁移来美国是有挑战性的，但是在她自己有了三个孩子后，她觉得更有希望了。她成为了美国公民，并表示她可以帮助中国妇女在她的家附近多生孩子。 “我不想失去我的孩子，”她对法庭说。“我希望您能给我公平的裁决。” 去年12月，刘维岳也被判处41个月监禁。董晶的律师约翰·麦克尼古拉斯(John McNicholas)请求允许让董晶在刘维岳服刑完毕后再去服刑，这样可以照顾孩子。他们最小的孩子是13岁。 联邦地区法院法官克劳纳斯拒绝了这一请求，下令把她立即羁押。她在被带走之前，摘下了项链，交给一名家人。 麦克尼古拉斯星期一说，董晶将会上诉。 随着唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统重返白宫，出生公民权已成为焦点议题。上星期，特朗普发布行政命令，缩小了出生公民权的定义范围。一名联邦法官很快下令暂停执行，称其“公然违宪”。22个州的总检察长反对这项行政命令。